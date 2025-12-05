静岡第一テレビの夕方情報バラエティー「まるごと」が昨年３０周年を記念に開催した、番組の冠イベント「SUUMO presents まるごとFUNDAY」。その第２弾を２６年２月２３日（月・祝）に静岡市の清水文化会館マリナート 大ホールで開催することが決定した。まるごとファミリーによるトークショーやお笑いライブ、さらには豪華アーティストの音楽ライブなど、盛りだくさんの内容だ。

ＭＣには「まるごと」番組ＭＣの秋元啓二アナウンサーと久保ひとみに加え、火曜レギュラーの浜口京子。お笑いライブには、以前番組にレギュラー出演していた「銀シャリ」の２人に加え「ラブレターズ」も出演。音楽ライブでは、若い世代から支持を集める５人組バンド「wacci」や、６人組女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」の豪華出演陣が盛り上げる。

第一テレビが実施している“静岡県内の高校生の輝く瞬間をお届けする”「青春SPARKプロジェクト」とのコラボステージも実現。県内の高校生とアーティストが夢のコラボを披露する。