タレントの中川翔子が５日、千葉・幕張メッセで行われている「東京コミコン２０２５」（５〜７日）に登場。９月に双子を出産してから初の公の場となった。

漫画・アニメ・ゲームを中心に、最新テクノロジーとポップカルチャーが融合した祭典。中川は人気ホラー作品を数多く排出する「ブラムハウス」とのスペシャルステージに登場した。

ホラー好きの中川は、血しぶきがデザインされた赤の衣装で登場。２０１８年に同イベントのアンバサダーを務めた中川は、７年ぶりの出演。「お久しぶりです！またコミコンさんとご縁ができて本当に幸せです」と笑顔を見せた。

９月に双子を出産した中川は子育て中もホラーを見ているそうで、「家に引きこもって、真夜中ずっと起きてお世話とかしてるんですけど、真夜中といえばホラーじゃないですか。寝不足とホラーは相性がいいなと思って、眠いなと思っても怖かったりするから、ワッとしてくれる」と明かした。

家族が増え、心境の変化を聞かれると、「双子がもし襲われたらとか考えるだけで泣ける。彼女ができたらとか想像するだけで見張っちゃうだろうな。映画見ていると、イマジネーションが広がっちゃうから、未来想像するだけで、自分がおかしくなってく…」と映画好きならではの悩みの明かした。