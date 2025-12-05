クリスマスや年末年始にもぴったりなフライドチキン味！おやつカンパニー「ベビースターラーメン」ポケモンパッケージ
おやつカンパニーからポケモンデザインの「ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」が期間限定で登場！
クリスマスや年末年始のホームパーティにも活躍してくれる、特別感のあるフライドチキン味です☆
おやつカンパニー「ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」ポケモンパッケージ
価格：オープン価格（店頭想定価格：税込270円前後）
発売日：2025年12月8日（月）
※取扱い状況は企業および店舗により異なります
内容量：102g（17g×6）
販売店舗：全国のスーパーマーケットなど
クリスマスや年末年始のパーティーシーズンにもぴったりなポケモンデザインのベビースターが登場！
ホームパーティーの定番フライドチキンをイメージした、鶏肉の旨味が口いっぱいに広がるベビースターが食べ切りサイズで6袋入っています。
内袋パッケージは全4種類。
パッケージには、ピカチュウをはじめ、イーブイ・チコリータ・ポカブ・ワニノコ・ルカリオ・カイリュー・ニンフィア・ロコンなどのおなじみのポケモンが登場しています。
どのポケモンがでるかは開けてからのお楽しみです☆
家族や友人とのシェアにも、プチギフトにもおすすめ。
お気に入りのパッケージを選んでホームパーティーをポケモンと一緒に楽しめるスナック菓子です☆
ポケモンたちのかわいいパッケージと、パーティー感のあるフライドチキン味がうれしい期間限定ベビースター。
「ポケモン ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」は、2025年12月8日（月）より全国のスーパーマーケットなどにて、期間限定で登場します。
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
