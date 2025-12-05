おやつカンパニーからポケモンデザインの「ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」が期間限定で登場！

クリスマスや年末年始のホームパーティにも活躍してくれる、特別感のあるフライドチキン味です☆

おやつカンパニー「ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」ポケモンパッケージ

価格：オープン価格（店頭想定価格：税込270円前後）

発売日：2025年12月8日（月）

※取扱い状況は企業および店舗により異なります

内容量：102g（17g×6）

販売店舗：全国のスーパーマーケットなど

クリスマスや年末年始のパーティーシーズンにもぴったりなポケモンデザインのベビースターが登場！

ホームパーティーの定番フライドチキンをイメージした、鶏肉の旨味が口いっぱいに広がるベビースターが食べ切りサイズで6袋入っています。

内袋パッケージは全4種類。

パッケージには、ピカチュウをはじめ、イーブイ・チコリータ・ポカブ・ワニノコ・ルカリオ・カイリュー・ニンフィア・ロコンなどのおなじみのポケモンが登場しています。

どのポケモンがでるかは開けてからのお楽しみです☆

家族や友人とのシェアにも、プチギフトにもおすすめ。

お気に入りのパッケージを選んでホームパーティーをポケモンと一緒に楽しめるスナック菓子です☆

ポケモンたちのかわいいパッケージと、パーティー感のあるフライドチキン味がうれしい期間限定ベビースター。

「ポケモン ベビースターラーメン（フライドチキン味）6袋入」は、2025年12月8日（月）より全国のスーパーマーケットなどにて、期間限定で登場します。

