ジュエリーブランドケイウノから新幹線 純金ミニフィギュア」が登場！

今回は新幹線0系・100系が登場し、今後300系・500系・700系・N700A・N700S・ドクターイエローとシリーズが順次発売されていきます☆

ケイウノ「新幹線 純金ミニフィギュア」

注文受付期間：2025年12月10日（水）10:00〜2026年1月12日（月）23:59

※受注上限数に到達しだい受付終了

※注文受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります

販売箇所：JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」

決済方法： クレジットカード決済のみ

発送時期：注文受付期間終了後に生産を開始。発送は2026年5月下旬頃予定

※原材料等の調達や製造上の都合により発送時期は変更となる場合があります

その他：

・1注文にあたり1個まで。また、他商品との同時購入はできません

・ギフト包装等の希望は受付不可

・数量は受注上限数です。受注状況によっては生産数が記載された数量に満たない場合があります

注意事項：

・画像はイメージです（商品画像は3DCGを用いたイメ―ジです。実際とは異なる場合があります）

・そのほかの注意事項について、販売サイト（JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」）を確認ください

全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業のケイ・ウノの「ジュエリーブランドケイウノ」

今回はOEMメーカーとして、JR東海リテイリング・プラスによる「新幹線 純金ミニフィギュア」を企画・製造しました！

登場するのは、永遠の名車として多くの人々に愛され続ける、新幹線0系と100系。

0系は「夢の超特急」として親しまれ、日本の高速鉄道の象徴ともいえる初代新幹線車両です。

また、100系は世界でもトップクラスの居住性を誇り、新幹線初の２階建て車両も連結されていたことでも知られています。

新幹線０系 純金ミニフィギュア

価格：198,000円（税込）

数量：100個

※注文受付期間中の受注上限数です

※数量限定商品ではなく、注文受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります

セット内容：本体、専用収納ケース

本体仕様：

・素材：K24（純金）、マット加工

・サイズ：縦約19.6mm・横約14.9mm・厚み約9.1mm

・重量：約3g ※ミニフィギュアの中は空洞です。また、本体背面に微細な穴が開いています

・生産：日本

収納ケースの仕様：

・ケース本体素材：アクリル、木製、マグネット

・化粧箱素材：紙

・サイズ：縦約55mm・横約55mm・厚み約25mm（アクリル込み）

・生産：日本

0系は、1964年の東海道新幹線開業とともに登場した初代新幹線車両です。

日本の高度経済成長期の夢と希望を乗せ、時代を駆け抜けた“夢の超特急“、初代新幹線0系が、熟練の職人技と純金の輝きをまとい、永遠のコレクションとしてよみがえります。

さまざまな資料を基に、貴金属の造形に精通した熟練のジュエリー職人の「あの感動を手のひらで再現したい」という熱い想いが込められた立体フィギュア。

何度も修正を重ねこだわり抜いた約2センチの「0系」が再現されました。

丸みを帯びた先頭車両のフォルムや特徴的な愛らしいと称される「団子鼻」の絶妙なカーブ、丸型ライト、スカート部分のリベットなど、細部までできる限り表現。

素材には純金（K24）を採用しており、超ミニサイズでありながら純金ならではの重厚な質感が、歴史的な車両の存在感と高級感を際立たせています。

特別に用意した収納ケースに飾って楽しめるのはもちろん、

手に取るたび、時代を駆け抜けた“夢の超特急”の当時の興奮とロマン、魅力を感じられる特別な逸品です。

新幹線100系 純金ミニフィギュア

価格：198,000円（税込）

数量：100個

※注文受付期間中の受注上限数です

※数量限定商品ではなく、注文受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります

セット内容：本体、専用収納ケース

本体仕様：

・商品の素材：K24（純金）、マット加工

・サイズ：縦約20.0mm・横約14.7mm：厚み約9.6mm

・重量：約3g ※ミニフィギュアの中は空洞です。また、本体背面に微細な穴が開いています

・生産：日本

収納ケースの仕様：

・ケース本体素材：アクリル、木製、マグネット

・化粧箱素材：紙

・サイズ：縦約55mm・横約55mm・厚み約25mm（アクリル込み）

・生産：日本

100系は、0系の後継者として1985年より営業運転を開始した新幹線車両で、世界でもトップクラスの居住性を誇ります。

新幹線初の２階建て車両も連結され圧倒的な存在感を誇りました。

熟練のジュエリー職人が100系に「新時代の幕開けを象徴する姿」をイメージ。

この偉大な車両を超ミニサイズで再現したいという熱い想いを込めて、さまざまな資料を基にデザインし、純金ミニフィギュアとして蘇らせました。

約2センチの立体ミニフィギュアは「シャークノーズ」と呼ばれた先頭車両のシャープで洗練されたフォルムや特徴的な前面窓、ライト、スカート部分まで細部に至るまでできる限り表現しています。

素材には純金（K24）を採用しており、超ミニサイズでありながら純金ならではの重厚な質感と、先進的な100系を輝きと高級感で演出。

この立体フィギュアのために用意された収納ケースに飾って眺めるだけで、充足感を感じられます。

また、100系が走り抜けた華やかな時代の記憶とロマンを感じられる特別な逸品です。

新幹線 純金ミニフィギュア ディスプレイケース

価格：36,960円（税込）

数量：20個

※注文受付期間中の受注上限数です

※数量限定商品ではなく、注文受付期間を延長、または別に設定して追加販売を行う場合があります

セット内容：ディスプレイケース本体、額立て

※本商品に純金ミニフィギュアは付属しません

本体仕様：

・商品の素材：アクリル、木製

・化粧箱の材質：紙

・サイズ：縦約345mm・横約540mm：厚み約50mm

・生産：日本

※備考：今後予定している「新幹線 純金ミニフィギュア」の注文受付期間のたび、本商品の注文受付を予定しています

※注意事項：地金相場や情勢の変化、製造費の高騰等のやむを得ない事情により、今後の販売を予告している「新幹線 純金ミニフィギュア」の販売を中止する可能性があります。その旨を了承の上、購入ください

全8種類の「新幹線 純金ミニフィギュア」を美しく収納できる本企画のためだけに設計された特別仕様のディスプレイケースです。

各新幹線の先頭車両のサイドビューを描いた線画と、特徴的な車体側面のラインをあしらい、コレクションの魅力を引き立てます。

手に取るたび、歴代新幹線が駆け抜けた時代の記憶や、フィギュアの輝きを存分に楽しめる逸品です。

今後登場予定の「新幹線 純金ミニフィギュア」

第2弾

新幹線300系

注文受付予定時期：2026年６月頃

新幹線500系

第2弾として、新幹線300系と新幹線500系が登場予定です。

第3弾

新幹線700系

注文受付予定時期：2026年12月頃

新幹線N700A

第3弾は、新幹線700系と新幹線N700Aを予定。

少しずつコレクションが集まっていく楽しみも味わえます☆

第4弾

新幹線N700S

注文受付予定時期：2027年6月頃

923形ドクターイエロー

そして、最後の第4弾では新幹線N700Sと923形ドクターイエローが。

ずっと眺めていたくなる、贅沢な新幹線コレクションができます☆

※販売価格は現時点では未定です

※注文受付時期や対象商品は変更となる場合があります

※本シリーズは第4弾までの展開を予定していますが、生産・販売状況により終了、または販売を中止する場合があります

※地金相場や情勢の変化、製造費の高騰等により販売価格が大きく変動することや、受注数量や商品の仕様・内容等が変更となる可能性があります

一生モノの宝物になる、純金で作られた新幹線のミニフィギュア！

ケイウノ「新幹線 純金ミニフィギュア」の新幹線0系と新幹線100系は、2025年12月10日から2026年1月12日まで、JR東海リテイリング・プラスが運営する公式オンラインショップJR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」にて、受注販売されています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 永遠の名車として多くの人々に愛され続ける新幹線0系・100系！ケイウノ「新幹線 純金ミニフィギュア」 appeared first on Dtimes.