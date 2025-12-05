飽和状態ともいわれるコンビニ業界で、“新たな出店”を見据える取り組みが活発化しています。

記者

「モノレールからコンビニのおにぎりなどを載せた台車が運び出されました」

セブン−イレブンはきょうから、国内で初めてモノレールを使った商品の配送をスタート。1日4回、駅構内にある6店舗におにぎりや弁当などを届けます。

セブン−イレブン・ジャパン 山口繁 QC・物流管理本部長

「商品が運べないという事態に直面してるわけではないが、ただ将来的には、そうなる可能性は十分ある」

ドライバーの労働時間をおよそ18%削減し、配送効率の向上を図ります。さらに…

セブン−イレブン・ジャパン 山口繁 QC・物流管理本部長

「駅構内を筆頭に様々な施設の中への出店を強化していく。この取り組みは非常に大きな期待を持っている」

今、国内のコンビニ市場は店舗数が頭打ちの状態。“出店の工夫”が必要となる中、同じくきょう、大阪では…

ローソン 竹増貞信 社長

「『街』に生まれ変わったとすると、ピンチをチャンスに変えることができる。再創生していく最初の取り組みになる」

ローソンなどが発表したのはコンビニを拠点とした新たな街づくり。その名も「ハッピー・ローソンタウン」です。大阪・池田市に来年の夏にオープン予定で、店内はベーカリーや総菜、野菜など生鮮食品も充実させるほか、カフェスペースや屋外広場まで。今後、市と連携して全域で街づくりを行い、観光や子育て支援にも取り組む考えです。

近隣住民

「便利やなと思います」

「コンビニできたら、だいぶ助かる。できたら働きたいですね、そこでバイトしたい」

飽和状態ともいわれるコンビニ業界。今後、思わぬカタチの出店が増えることとなりそうです。