歌手・俳優の浅香唯さんが自身のインスタグラムを更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 浅香唯 】56歳の誕生日を報告「またひとつ大人になりました〜」「56歳も ハッスルして頑張ります」



浅香さんは「56歳 12月4日誕生日を迎え、またひとつ大人になりました〜」と投稿。続けて「なったかな〜？？？」と、照れくさそうにコメントしています。



バースデーケーキを手にした画像には「祝56さい!! まま おめでとう!」といった文字やイラストで彩られていて、「娘のひまりがデコってくれた〜」ということです。





この日は自身のデビュー40周年記念コンサートのためのリハーサルの日だったということで、浅香さんは、「メンバーさんスタッフさん皆さんにお祝いしてもらったの ありがたい〜 嬉しい〜」と喜びのコメント。





また、ファンに対しても「皆さんからも嬉しいメッセージをたくさんいただいて幸せいっぱいです」「街角のメッセージやSNS…ラジオへのコメント等、目をウルウルさせながら見せてもらったよ」と、感謝の気持ちを綴っています。

そして浅香さんは、「56歳も ハッスルして頑張ります」と、元気に締めくくりました。





この投稿をみたフォロワーからは「56歳にはとても見えない可愛い唯ちゃん」「ハッスルしすぎないようにね」「ひとつ大人になった唯ちゃんも応援しまーす」「まだまだ輝いてください」といった声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】