1年で最も日没の早い時季となっています。車の運転など、いつも以上に慎重に行うようにしてください。また、5日（金）夜は今年最後の満月です。沖縄と関東から西の太平洋側を中心に晴れる予想で、綺麗な満月が楽しめそうです。一方、北海道から山陰の日本海側は夜にかけても雲が広がる予想で、今回のお月見は難しいかもしれません。雪や雨の範囲は次第に狭くなる予想ですが、夜も北日本では風の強い状態が続きそうですのでご注意ください。

【CG画像で見る】きょう（5日）〜6日（土）の大雪・雨の予想シミュレーション

そして、週末は西・東日本では高気圧の通り道となり、広く晴れて行楽日和となりそうです。日本列島に流れ込んでいたこの時季としては強い寒気は週末にかけて北に退いて、南から暖気が流れ込む予想です。朝は全国的に冷え込みますが、晴れる関東〜九州を中心に日中は日差しの暖かさを感じられるでしょう。

あす6日（土）の全国天気



午前中は日本海側も含めて晴れ間が出そうです。午後は北日本の日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。東日本・西日本は午後も晴れる所が多い見込みです。

あす6日（土）の予想最低気温

朝は全国的に冷え込んで、5℃を下回る所がほとんどでしょう。長野は氷点下3℃の予想です。雪の量が多くなっている所では路面の凍結にご注意ください。

あす6日（土）の予想最高気温

東北南部から西日本で12℃〜15℃くらいでしょう。札幌はきょう5日（金）より5℃高い7℃、青森は6℃高い9℃の予想です。雪の積もっている所では雪崩や落雪にもお気をつけください。

【あす6日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 7℃ 釧路 ： 5℃

青森 ： 9℃ 盛岡 ： 6℃

仙台 ：11℃ 新潟 ：12℃

長野 ： 7℃ 金沢 ：13℃

名古屋：12℃ 東京 ：12℃

大阪 ：14℃ 岡山 ：13℃

広島 ：13℃ 松江 ：13℃

高知 ：15℃ 福岡 ：15℃

鹿児島：16℃ 那覇 ：24℃

あさって7日（日）の全国天気

朝は北日本の雨や雪に加えて、北陸や山陰でも雨の降る所がありそうです。日中も北日本を中心に雨や雪が降りやすい見込みです。夜にかけて同じような天気傾向で、関東から九州の太平洋側では晴れの天気が続くでしょう。