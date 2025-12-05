“はましょー”浜田翔子、第4子妊娠 今年1月に第3子出産も…現在はすでに安定期「40歳で出産になりそうです」
元グラビアアイドルでタレントの“はましょー”こと浜田翔子（39）が5日、自身のYouTubeチャンネルで第4子妊娠を報告した。
【写真】「姉弟弟弟ですか？」浜田翔子と長男＆次男＆三男の"顔出し"親子4ショット
浜田は夫でYouTuberのカブキン、3人の子どもたちとともに動画に出演すると、「今回、4人目を授かりました！」と笑顔で報告。「今は安定期という期間に入ったので報告させていただきました。もう6ヶ月に、早いことなりますね」とした。
動画内では今年1月23日に第3子を出産したばかりと話し、「30代の後半は妊娠と出産を繰り返して 40歳にもうすぐなるんですけど40歳で出産になりそうです」と伝えた。
浜田は2019年6月に、YouTuberのカブキンと結婚したことを報告。21年12月28日に第1子男児を出産している。23年7月には自身のSNSを通じ、体外受精により第2子を妊娠したことを報告。24年1月に第2子男児の出産、今年2月に第3子男児の出産を報告していた。
