À¸Â»ÊÝ°ÑÂ÷Àè¤Ç¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç10Ëü·ïÄ¶
¡¡À¸Ì¿ÊÝ¸±¤äÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÄ´ºº¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÀÁ¤±Éé¤¦¿³Ä´¼Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï5Æü¡¢6·î¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢10Ëü·ïÄ¶¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÑÂ÷¸µ¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤ÎÉÂÎò¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ¾ðÊó¤ä¡¢¿³Ä´¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤äºÎÍÑ»î¸³¤Ë±þÊç¤·¤¿¿Í¤Î»áÌ¾¤â´Þ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿³Ä´¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥¨¥¢¡×¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î°ìÉô¤¬°Å¹æ²½¤µ¤ì¡¢¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤¬»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢À¸ÊÝ¤äÂ»ÊÝ¤Î·ÀÌó¼Ô¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤ä½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¡£
¡¡¿³Ä´¼Ò¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¸½ÃÊ³¬¤ÇÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£