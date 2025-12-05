女の子と柴犬の微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

【動画：小さな女の子が『階段で犬のリードを引いた』結果…思わず応援したくなる『まさかの光景』】

女の子と柴犬のお散歩

Instagramアカウント「shiba_mugista」の投稿主さんは、柴犬の『むぎ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、むぎちゃんとのお散歩の様子を投稿しました。むぎちゃんのリードを握るのは、小さな女の子！！投稿主さんの娘の『まー』ちゃんです。

しかし、まーちゃんが階段を降りようとしたとき、むぎちゃんが急に立ち止まってしまったといいます。「むぎ、おいでー」と声をかけるも、むぎちゃんはその場に座り込んでしまったそう。たくさん歩いて疲れていたようで、「拒否柴」になってしまったのです。

頑なに歩かない姿にクスッ

まーちゃんは、むぎちゃんのそばに来て「どうしたの」「おいで」と語り掛けたそうです。それでもむぎちゃんは微動だにせず…。まーちゃんから目をそらし、絶対に歩かない姿勢を見せていたといいます。

どうにも気分が乗らないむぎちゃんの胸を、優しくナデナデするまーちゃん。しかし、結局むぎちゃんはそれ以上歩こうとしなかったのでした。小さな子供にも容赦なく拒否するむぎちゃん、その頑固さが愛おしい…！

疲れて歩きたくないむぎちゃんと、歩いてほしいまーちゃん、どちらも心から応援したくなりますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ほっこりする光景ですね」「仕事で荒んだ心が洗われていく感覚」「素敵な動画をありがとう」などたくさんの反響がありました。

仲良しな後ろ姿

別の日には、まーちゃんと窓の外を眺めるむぎちゃんの姿も紹介されました。どうやら外に鳥を見つけたようで、2人並んで興味深げに見つめていたといいます。

そこへ、まーちゃんにそっくりなもう1人の女の子が…。実は、まーちゃんは双子の妹。姉の『ゆー』ちゃんが2人のそばを通りかかったのでした。

しかし、ゆーちゃんは鳥に興味をそそられなかったそう。むぎちゃんが視線でゆーちゃんを誘うも、どこかへ行ってしまったそうです。一方、いつまでも鳥から目が離せないむぎちゃんとまーちゃん…。2人の仲睦まじい後ろ姿に、思わず和んでしまう一幕なのでした。

Instagramアカウント「shiba_mugista」には、むぎちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

