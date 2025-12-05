真野恵里菜、“よく寝れる”【無印良品】パジャマ＆寝具を紹介「この生地が好きすぎて」

1児の母である真野恵里菜さんが「パジャマって大事！」というタイトルでブログを更新。この中で、【無印良品】で購入したというお気に入りのパジャマや寝具を紹介してくれました！

真野さんが、「最近パジャマを新しくしました！」とコメントし、披露した商品はこちら！

◼︎フランネル素材のパジャマ

無印良品 / 婦人 脇に縫い目のない フランネル長袖パジャマ 税込4,990円（公式サイトより）

綿100％のフランネル素材を使った、やわらかな着心地の長袖パジャマです。

脇に縫い目がないので寝返りがしやすく、起毛加工で暖かく仕上げられています。

カラーバリエーションも豊富なので、お気に入りが見つかりそう。

真野さんは「生地がしっかりしてるけど柔らかくて肌触りが良い」「2色買いしたからこの冬はこのパジャマで決まりです！」と、かなりお気に入りの様子！

◼︎同シリーズのふとんカバーも

さらに、真野さんは「ちなみに掛け布団カバーも無印良品のフランネル生地」「この生地が好きすぎて包まれるとよく寝れます」と、パジャマと同シリーズのこちらの寝具も愛用されているんだとか♪

無印良品 / 綿フランネル掛ふとんカバー （公式サイトへ）

生地に起毛がかけられた、やわらかな肌触りのふとんカバー。サイズはシングル（税込4,990円）、セミダブル（税込5,490円）、ダブル（税込5,990円）クィーン（税込6,450円）まで揃えられています。

真野さんは、「寒くなってくると寝付きが悪くなったり 寒くて起きちゃったりするから 睡眠の質を上げるために自分が落ち着けるものを見つけるのって大事ですね！」とコメントされていました♪

※現在、無印良品ではネットストアでの注文は停止されていますが、商品ページからは店舗在庫を確認することができます。

