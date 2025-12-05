北川景子、夫・DAIGOに“不満はない”とキッパリ「優しい穏やかな人だから」

12月4日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に出演した北川景子が、夫・DAIGOとの結婚生活について語った。

番組の事前取材VTRの中で、もうすぐ結婚して10年になるDAIGOとの生活について、「この人と結婚してよかったなって思うことって？」と聞かれた北川は、「毎日思います」「この方でなければ私は結婚できてなかったんだろうなということをよく思います」と回答。

続けて、「関西人って結構ハッキリ言うじゃないですか。ツッコミも早いし、夫が話してる時も『で、オチは？』みたいな感じでスパッて言ったり」「それも全然怒ったりムッとすることもなく『まぁオチはないんだけどね』みたいな」「すごく温厚なというか、優しい穏やかな人だから結婚ができただろうし」と語った。

さらに、「子供が2人いるんですけど、その子供との生活がすごい楽しくて。この人と結婚しなかったらこの子たちが生まれてなくて、そうするとこの時間なかったんだなと思うと、毎日“これで本当によかったな”って結婚に関してはすごく思う」「夫には不満はないのかな。ないですね」「ないと言い切れる」と断言していた。