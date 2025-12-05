これからの気象情報です。

6日(土)は、冬の貴重な晴れ間となりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の各地に波浪注意報が発表されています。

また、上・中・下越に大雨・霜・ナダレ注意報の出ているところがあります。



◆12月6日(土)の天気

・上越地方

晴れ間が広がり、空気が乾燥するでしょう。

火の取り扱いには十分な注意が必要です。

最高気温は、10～13℃の予想です。



・中越地方

沿岸部は晴れる時間が長く、厳しい寒さが和らぐでしょう。

山沿いの雪も、6日(土)は一旦やむ見込みです。

積雪の多い地域では、屋根からの落雪に注意ください。



・長岡市と三条市周辺

朝晩は雲が広がりやすいものの、日中は日差しが届くでしょう。

最高気温は12℃前後で、今日より9℃くらい高くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

各地で青空が広がるでしょう。

ただ、佐渡では夜 にわか雨や雷雨のところがありそうです。

日中の気温は、11℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

日中は、晴れ間が出て寒さが緩むでしょう。

一方、朝は冷え込んで霜が降りるところがありそうです。農作物の管理に注意ください。



◆風と波

佐渡で次第に風が強まるでしょう。

波の高さは、上・中越で最大2m、下越・佐渡ではじめ3mの予想です。



◆週間予報

7日(日)は雲の多い天気で、下越と佐渡ではにわか雨のところがあるでしょう。

8日(月)以降も天気がぐずついて、9日(火)は平地も含めて雪が降りそうです。



◆6日(土)の北信越の天気

おおむね晴れますが、能登では夜に雨の降るところがあるでしょう。

最高気温は、長野県で8℃前後、北陸3県で12℃前後の予想です。



土日は幾分寒さが和らぎそうです。気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけください。