明日は貴重な晴れ間に、気温の変化で体調くずさないように【これからの天気(12月5日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
6日(土)は、冬の貴重な晴れ間となりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の各地に波浪注意報が発表されています。
また、上・中・下越に大雨・霜・ナダレ注意報の出ているところがあります。
◆12月6日(土)の天気
・上越地方
晴れ間が広がり、空気が乾燥するでしょう。
火の取り扱いには十分な注意が必要です。
最高気温は、10～13℃の予想です。
・中越地方
沿岸部は晴れる時間が長く、厳しい寒さが和らぐでしょう。
山沿いの雪も、6日(土)は一旦やむ見込みです。
積雪の多い地域では、屋根からの落雪に注意ください。
・長岡市と三条市周辺
朝晩は雲が広がりやすいものの、日中は日差しが届くでしょう。
最高気温は12℃前後で、今日より9℃くらい高くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
各地で青空が広がるでしょう。
ただ、佐渡では夜 にわか雨や雷雨のところがありそうです。
日中の気温は、11℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
日中は、晴れ間が出て寒さが緩むでしょう。
一方、朝は冷え込んで霜が降りるところがありそうです。農作物の管理に注意ください。
◆風と波
佐渡で次第に風が強まるでしょう。
波の高さは、上・中越で最大2m、下越・佐渡ではじめ3mの予想です。
◆週間予報
7日(日)は雲の多い天気で、下越と佐渡ではにわか雨のところがあるでしょう。
8日(月)以降も天気がぐずついて、9日(火)は平地も含めて雪が降りそうです。
◆6日(土)の北信越の天気
おおむね晴れますが、能登では夜に雨の降るところがあるでしょう。
最高気温は、長野県で8℃前後、北陸3県で12℃前後の予想です。
土日は幾分寒さが和らぎそうです。気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけください。
