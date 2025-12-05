“保留者名簿”から見える中日の現状――リリーフ陣の補強は急務、外国人投手の確保が鍵に

新戦力をいかに組み込むのか。井上監督の手腕にも注目が集まる(C)産経新聞社

プロ野球の保留者名簿が12月2日に解禁。中日は55選手が公示された。これにドラフト指名された6選手と4年ぶりに復帰した阿部寿樹を加えて、計62選手の来季のプレーが見込まれている。ただ、支配下登録は70人が限度。

【動画】これぞホームランアーチストの弾道！細川が自身初のグランドスラムを放ったシーン

通例では65人前後でキャンプイン〜開幕を迎えるため、さらなる補強は必須だ。

本稿では中日の外国人補強について少し考えてみたい。

まずは保留者名簿の結果をおさらいしよう。名簿に残った外国人選手は以下の通り。投手2名、野手3名が残った。

・投手：ウンベルト・メヒア、カイル・マラー

・野手：オルランド・カリステ、クリスチャン・ロドリゲス、ジェイソン・ボスラー

投手は4人抱えている状態でシーズンを終え、先だってナッシュ・ウォルターズが自由契約に。さらにジュニオル・マルテもリスト外となった。残ったのは先発とリリーフをこなせるメヒア、先発左腕のマラーだ。

野手はカリステ＆ロドリゲスが複数年契約を結んでおり、ボスラーもシーズン終了と同時に残留決定。マイケル・チェイビスの去就が微妙だったが、名簿から外れている。