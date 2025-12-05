フジテレビのシーズンオフ恒例特番「プロ野球珍プレー好プレー大賞2025 ゴジラ松井も参戦！ありがとう長嶋茂雄さん」（後7・00）が4日に放送され、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）と美馬学氏（39）がスペシャルゲストとして出演。両軍ベンチ総出で乱闘寸前となった8年前の一件について和解し、がっちりと両手で握手をかわした。

中田氏は中日で、美馬氏はロッテでそれぞれ今年の現役引退を迎えたが、問題のシーンが起きたのは中田氏が日本ハム、美馬氏が楽天でプレーしていた2017年4月29日（札幌D）の一戦だった。

美馬から左太ももに死球を食らった中田は鬼のような形相でマウンドをにらみつけ、大声を出して猛クレーム。中田のあまりの怒りように両軍ベンチから一斉にコーチや選手が飛び出す騒ぎとなった。

まずは当時のVTRを見て自身の様子に「今こうやって映像見たらちょっと大人げないなとは思うんですけど…」と話した中田氏。“因縁の相手”として美馬氏が登場すると、中田氏の日本ハム時代の後輩である杉谷拳士氏（34）が「距離取ってください！距離取ってください！」と大慌てで「止めないと！」と手を差し出して両者の間に割って入った。

ここでコメントを求められた美馬氏は「本当に打たれるんで。なんとか抑えるためにっていうのでインコースはいかしてもらってたんですけど…」とまずは口にしたのだが…。

実は、2017年の“一触即発”に至るまでは痛〜い伏線が。

それは2013年8月21日の一戦（Kスタ宮城）。中田はこの試合前まで28本塁打を放ってパ・リーグトップに立っていたが、美馬からの死球で左手を骨折し、28本塁打のままシーズンを終了して初の本塁打王タイトルを逃した。

最終的に本塁打王に輝いたのは31本塁打のアブレイユ（日本ハム）。結局、中田氏は現役を通じて打点王に3度輝いたが、本塁打王のタイトルは1度も獲得できなかった。

2013年の骨折について「ショックは大きかったですね。あぁ、タイトル獲れないなっていうショックは大きかったです。その時、美馬さんに対してどうとかっていうのはないです、もちろん。骨折だから仕方ないかっていう」と振り返った中田氏。だが、その4年後に同じ美馬から死球を受けたことで頭に血が上ってしまったのだった。

美馬氏は「その4年間で（内角に）いけてなかったんで。（中田氏には）メチャクチャ打たれてるんですよ」と振り返る。実は両者の対戦成績は打率.339（62打数21安打）、7本塁打、24打点と中田氏に軍配が上がっており、中田氏が現役時代に一番多く本塁打した投手が美馬氏だったという。

このデータには「そんなっすか？本当っすか？」と驚きを隠せない中田氏だったが、ここで杉谷氏は「美馬さん先発の時だけミーティング来るの一番早かったです、本当に。ずっと“美馬だけは許さねぇから！”ってずっと言ってました」と大暴露。これには中田氏も苦笑いだった。

だが、同じ年に現役を引退したという“縁”もあるのだから…と和解を求められると、ここで両者立ち上がって笑顔。お互い両手でがっちりと握手を交わすと「さあ、続いては」（中田氏）「MLB珍です」（美馬氏）「どうぞ！！」（2人）と息ぴったりのVTR振りを披露して雪解けムードを演出していた。