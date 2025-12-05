¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢Ä¹ÃË¤Ë¥¬¥ÁÀâ¶µ¡ÖÃ¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎ±³Ø¤Ç¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤½¤ÎÊÖ»ö¤Ë¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¡É¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³ØÃæ¤ÎÄ¹ÃË¡ÖJJ¤¯¤ó¡×¤³¤ÈÌÚ²¼Âç°Ý»Ö¤µ¤ó(19¡Ë¤Ë¥¬¥ÁÀâ¶µ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡JJ¤¯¤ó¤¬¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÉã¤Ë¤â¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤ªÁ°¤¬ËÜÅö¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤¤¤Ä¤¬¤Ò¤É¤¤¤ó¤À¤è!¤¢¤ì¤À¤±°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤Æ¡¢°é¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤µ¡£¤ªÁ°¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¡¢¥Ð¥«!¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡JJ¤¯¤ó¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¶µ°é¤ò¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢È¿¹³Åª¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ï¡ÖÃ¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎ±³Ø¤Ç¤¤ó¤À¤è!¤À¤¤¤¿¤¤¤ªÁ°¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀâ¶µ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËJJ¤¯¤ó¤¬¡Ö²¶¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¶âÁ¬Åª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤ç?¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê!¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Æ»Ò¥²¥ó¥«¤Ç¡ÈÈÄ¤Ð¤µ¤ß¡É¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¤¬¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ï²¸¤ËÃå¤»Ãå¤»¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤â¤Ê¤ó¤À¤è!¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥ó¥¿¤ò¿©¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£