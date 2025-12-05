日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（62）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、自身を巡る疑惑について真実を語った。

195センチの高身長に、端正なマスクから、現役時代は多くの女性ファンが付き、バレー人気そのものを押し上げる立役者にもなった。引退後はビーチバレーや、タレント業でも活躍。現在は協会のトップとして競技のさらなる普及に尽力している。

34歳で結婚したが、人気者にも関わらず女性関係のうわさはあまりなかった。そのため、同性愛者ではないかとのうわさも広まった。金曜MCのミッツ・マングローブからは「川合俊一と言えば、ホモ（ゲイ）疑惑っていうね」といじられた。

大胆すぎる話題に、川合は「ホモって言っても大丈夫なんですね？」と確認を取りつつ、「本当の人もあんまり言えないような時に、そうではない…全然違うのに、“私、ホモでございます”みたいに（言っていた）」と、“ビジネスゲイ”だったことを告白。「そしたら、本当の（ゲイの）人たちが、いいんだということで、ばんばんデビューしてきて、だんだん薄らいでいくっていうね」と、その存在の反響を明かした。

各テレビ局が今ほどコンプライアンスを意識していない時代とはいえ、ビジネスゲイとしてバラエティー番組でもてはやされた川合。「それで6年くらい、食わせてもらいましたよ」とぶっちゃけていた。