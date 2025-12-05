俳優の平岡祐太が５日、東京・赤坂サカス広場で「『ハリー・ポッターツリー』〜Ｃｈｏｓｅｎ ｂｙ ｔｈｅ Ｇｏｂｌｅｔ〜点灯式」に松井玲奈、関町知弘と共に出席した。

３人は隣接するＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアターで２０２２年７月の開幕からロングラン上映中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」に出演中。今年７月からハーマイオニーを演じる松井は炎を生み出す呪文「インセンディオ」で炎が出る瞬間を「未だにビックリする」と告白。８月から参加している関町は「デビューしているのに稽古に来てくれて、アドバイスをしてくれた。唇の色が悪いんでリップを塗った方がいいですよとか。助け合いでやってこられたので、ありがたい」と松井に感謝。「本番が近づくにつれてプレッシャーで痩せた」とも明かした。

この日は、舞台に関係のある「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」に登場する三大魔法学校対抗試合がイメージしたツリーを点灯。平岡が「つながりがありますね」と喜ぶ一方、関町は「オレがつけたんだよと自慢したい」と満面の笑みを浮かべた。対抗試合にちなみ、誰にも負けないことには「バタービールの一気飲み」と松井。「好きすぎて、一気に飲む。飲んでいる蓄積量も一番多い。家の冷蔵庫にバタービールをストックしている」と愛を語った。

クリスマスの予定に平岡は「公演」と回答。「クリスマスを『ハリー・ポッター』と過ごせるのが最高」と喜んだ。一方で「トナカイに乗りたい。サンタクロースの気持ちになってみたい」と夢見心地の関町は、大人になってからクリスマスを楽しめていないとポツり。松井から「手編みのマフラー。編み物が好きなので前に『関町』、後ろに『ライス』って文字を入れたい」とプレゼント計画を明かされると、関町は一転、うれしそうな笑みを浮かべていた。