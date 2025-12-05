日本高野連は５日、大阪市内で理事会を開き、７イニング制の導入は反対意見が多いため、継続して議論すると発表した。１月から１０回にわたって行われた「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」の最終報告書では、２０２８年の第１００回センバツ高校野球記念大会をめどとして、同大会以降は硬式、軟式全ての高校野球での公式戦（全国大会、都道府県大会）を対象に採用することが望ましいとした。

ただ、全国高校野球選手権大会では、猛暑への対策が急務で、地方大会を含めて可及的速やかに７イニング制を採用することが望まれるとした。歴史的、社会的な見地から、今後も甲子園で春夏の全国大会を開催することが望ましいと記された。

以下は日本高野連発表のアンケート結果

◆調査会社による登録モニター向けの調査（６月１６、１７日、回答者数２４７２）

賛成…３５・９％

反対…２５・０％

女性は各年代で賛成が多く、男性は１０〜３０代の４割が賛成。理由は「試合時間が短くなり、選手の熱中症予防の効果が見込める」が最も多かった。

男性は４０〜６０代の反対が多く、高校野球に関心がある層、野球経験がある層は反対がやや多かった。理由は「終盤の勝負の醍醐（だいご）味がなくなるから」が最も多かった。

◆加盟校対象のアンケート（６月２７日〜８月８日、回答校数２６４３）

賛成…２０・８％

反対…７０・１％

部員数が０〜２０人の学校は賛成が２８・２％。軟式野球部は賛成が３２・４％。理由は「試合時間が短くなり、選手の熱中症予防の効果が見込めるから」が最も多かった。

部員数が増えるほど反対が増え、６１〜８０人の学校では９１・１％が反対だった。理由は「打席数や投手の投球数が減り、プレー機会が減ってしまうから」が最も多かった。

◆日本高野連のウェブサイト（期間６月３０日〜７月１１日、回答者数８９５３）

賛成…７６８

反対…７９２３