５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では昨夏以降、首都圏で相次いだ強盗１８件を捜査中の警視庁などの合同捜査本部が、この日、職業不詳の２０代の男４人を強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕したことを報じた。

今回の逮捕容疑は昨年１０月発生の千葉県市川市の住宅で起きた強盗事件を指示したというもの。闇バイトによる広域強盗事件とみられる一連の強盗事件で指示役の逮捕は初めてとなった今回のケースについて、コメンテーターとして出演した元衆院議員の金子恵美氏は「今回の指示役の逮捕で組織全体の把握につながればなと、まず思います」と発言。

「去年のトクリュウによる事件とか闇バイトということ国民全体が安全を脅かされて社会問題になった時に政府もかなり本気で取り組み始めて。去年１０月、警視庁、警察庁もそうですし、各県警にも対策本部を立ち上げたりしての連携による今回の成果なんだと思います」と続けると「今年の所信表明で高市総理が『トクリュウの撲滅を目指す』とおっしゃっていたわけですから、ここは全勢力をあげて完全な解明、解決に向けて、努力していただきたいなと思います」と話していた。