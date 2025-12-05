貴醸酒製法でつくられた高級日本酒「白狐」がMakuakeで数量限定販売
東京北区観光協会は12月3日、プレミアム日本酒「白狐」を「Makuake」にて数量限定販売を開始した。
「白狐」
同商品は、東京都北区・滝野川にある旧醸造試験所にて高級日本酒のために開発された技法「貴醸酒製法」を用いた日本酒。
仕込みには「飛栄 純米大吟醸」を贅沢に使用し、フレッシュな甘みと純米大吟醸ならではの爽快感をあわせ持つ味わいに仕上げている。
また、東京バイオテクノロジー専門学校・石川雄章氏の協力のもと、北区王子の飛鳥山公園から採取・培養した「飛鳥山酵母」も取り入れている。
リターンには、「白狐 480ml」の1本セット(1万2,000円)のほか、さらに「飛栄 純米大吟醸」290mlも1本つけた2本組(1万6,000円)を用意している。
