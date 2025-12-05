「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）

ジュニア女子フリーが行われ、世界ジュニア女王の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が今季自己ベストのフリー１４４・６８点、合計２１８・１３点で前人未到、史上初の４連覇を飾った。２位に約２０点差をつける圧勝だった。

ジュニアカテゴリーでは無敵を誇る女王が、地力の違いをみせつけた。ブルーのドレス姿で登場した島田は冒頭のトリプルアクセルを軽やかに決めると、続く４回転トーループは転倒したが、直後の３回転ルッツ−３回転トーループはしっかりと決めて挽回。その後も３回転サルコー−３回転トーループ、３回転フリップ−ダブルアクセル−ダブルアクセルのシークエンスなど安定したジャンプを決め続けた。壮大な音楽を見事に体現し、他を寄せつけなかった。

演技後は笑みがこぼれ、得点を見届けると、納得の表情でうなずいた。優勝インタビューでは「今季もこのジュニアＧＰファイナルという大きな舞台で優勝することができて、うれしい気持ちでいっぱいです」と語り、４連覇に「決していい時ばかりじゃなかった。悪い時も諦めずに滑ることができるのが自分の強さ」と胸を張った。