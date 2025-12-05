乳酸菌のチカラを化粧品に。1本7役のオールインワンタイプの美容液ジェル発売
光英科学研究所は12月1日、オリジナルの化粧品原料「ラクトカード」を用いた美容液ジェル「モイストラミューズ ブライトニングジェル」を、自社公式ショップで発売した。
モイストラミューズメインビジュアル
同商品は、みずみずしい使用感の美容液ジェル。同社独自の「複合乳酸菌Sixteens」による乳酸菌生産物質から生まれた加水分解豆乳発酵液で、善玉菌の代謝物をベースとした化粧品原料「ラクトカード」を使用している。
ラクトガードと、植物由来成分と食品成分としても親しまれている12種の美容成分をバランスよく配合した。化粧水・美容液・乳液・クリーム・パック・ネッククリーム・デコルテクリームの7役をこれ1本で担う、オールインワンタイプ。軽やかなテクスチャーで、洗顔や入浴後に使うことで、つややかでなめらかな肌へと導く。容量は90g(ジャータイプで、価格は5,500円。
