¡¡¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÉã¿Æ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Þ¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢º¸Â¤ÎÉ¨²¼¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊµßÌ¿¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£¸£±ºÐ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢·ìÀò¤Ë¤è¤êÂ¤Î·ì¹Ô¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢º¸Â¤È²¼»è¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£³Æü¤Ë£³»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢º¸Â¤ÎÉ¨²¼¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï£´ÆüÌë¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¡ÖÉã¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¦´º¤Ç¤¹¡£Â¤¬ÀÄ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤ÈÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢Â¤òÀÚÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤ÏµßµÞ¼Ö¤Ç¸½ºßµï½»¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥»¥ÖÅç¤ÎÂçÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢£³Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯½é¤á¤«¤é¡¢Ì¼¤Î¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¤ÎÁÂ±ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÄË¤ß¡×¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤À¸³è¡×¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¥»¥ÖÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤é¤Ï¤¹¤°¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤ò¼ê½Ñ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢Â¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¾¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¤òÀÚÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤Î¾õ¶·¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£°å»Õ¤Î£±¿Í¤¬¡¢º£¸å£²¡¢£³Æü¤Ï´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸Â¤ÏÉ¨²¼¤«¤éÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷¾É¡¢¤Ä¤Þ¤êÇÔ·ì¾É¤ä²õáÔ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æù¤Ï¹õ¤¯ÊÑ¿§¤·¡¢»à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤é¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ÆÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å£²Æü´Ö¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ´í¸±¡×¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¡Ö½ý¤Ï¼£¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å£²£´»þ´Ö¤«¤é£·£²»þ´Ö¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤¢¤ë½ý¤¬¼£¤ê¡¢´¶À÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íÍÆÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÄ´¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Éã¿Æ¤¬À¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï£³Æü¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÈÖ¤òÇÛ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¡×¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ò¤È¸À¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£