¥»¥Ð¥¹¥¿¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÇÃÌ¾Ð¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¥³¥á¥ó¥È¤â
¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Îº×Åµ¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ë¡×¤¬2025Ç¯12·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤Î¡Ö¥»¥ì¥Ö¡õ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥¹¥×¥ì¡¦¥®¥ã¥¶¥ê¥ó¥°¡×¥¹¥Æー¥¸¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¡ÊMCU¡Ë¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡¿¥Ð¥Ã¥ー¡¦¥Ðー¥ó¥ºÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤È¡¢¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãーÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤·¤¿¡£
¥Ðー¥ó¥µ¥ë¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä°¦¾ð¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2024Ç¯12·î¤ÎÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó ¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー°ÊÍè¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÍ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶½Ê³¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Î¢¤Ç¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡ÖMarvel ¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤«¤é¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Ø¤È¡¢Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¡¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ëÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡£²áµî¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Î²ò¼á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤¬Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿É×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤â¤·¤âºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤é¡©¡É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤ä¤¹¤¯Ì¿¤òÊû¤²¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡É¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ìò¤Å¤¯¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£°Å¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Å°Äì¤·¤ÆËÍ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£¡×
¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ðー¥ó¥µ¥ë¤Ï¡Ö¥Îー¡¢¥Îー¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£ÈëÌ©¼çµÁ¤Î¥Þー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ðー¥ó¥µ¥ë¤È¥¹¥¿¥ó¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¡Ö20Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¤ª¸ß¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥ó¤â¡Ö¥¸¥ç¥ó¤ÏËÍ¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£2004Ç¯À½ºî¤Î¡ØTony n' Tina's Wedding¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡ÖËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¦¤¹¤ë¿Í¤·¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤¹¤ë¿Í¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¡Ê¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î»Å»ö¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤Ë¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Èà¤¬17ºÐ¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Æー¥×¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥È¥à¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¶¦±é¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¥Ðー¥ó¥µ¥ë¤È¥Û¥é¥ó¥É¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤âÏ¢Â³¤Ç¶¦±é¡£¡ÖËÍ¤Ï¡¢2¿Í¡Ê¥¹¥¿¥ó¡õ¥Û¥é¥ó¥É¡Ë¤òÍ§¿Í¤È¸Æ¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥Áー¥à¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¡¢¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¢¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬±Ç²è¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Â³ÊÔ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â»£¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ðー¥ó¥µ¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¤âº£¸å¤ÎMCU¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡²óºî¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¤¤¿¡£¡Ö¤À¤±¤É¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ï¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤ÎÉüµ¢¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
