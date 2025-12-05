¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæÅÄÍþ»Î¡¡²ù¤·¤¤Jr.¶ä¥á¥À¥ë¡Ä´Ú¹ñ¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¶â¡ÖµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£²ÆüÌÜ¡Ê£µÆü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢Í¥¾¡¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¤ÏËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢£²ËÜÌÜ¤Î£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¡£²÷Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê£±£¶£³¡¦£²£²ÅÀ¡¢¹ç·×£²£´£¹¡¦£·£°ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£±éµ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¡£½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÁ´Á³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤ÎºÂ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£²°ÌÈ¯¿Ê¤Î¥½¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤º¤Ã¤È¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤¬´°àú¤Ê±éµ»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ç¤ÏµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Ç¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¿¿Í»á¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶¤á¤¿·ë²Ì¤ÇÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ê£³ËÜ¤â¡Ë£´²óÅ¾¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤È¤«Ä·¤ó¤Ç¤â¡¢Éé¤±¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¡£¤³¤ÎÇÔÀï¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£