吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

小野）お願いします。あす6日からの天気のポイントです。

小野：

あす6日・土曜日は晴れますが、7日・日曜日は雲が広がり… 週明けは再び冬型の気圧配置の日がある見込みです。



気象台の週間予報です。

小野：

あす6日・土曜日は晴れるでしょう。7日・日曜日はくもりマークですが、能登地方では、雨の降る時間があるでしょう。週明けは晴れのマークがありません。9日・火曜日は雪か雨の予報です。





その9日の予想天気図です。

小野：

強くはありませんが、西高東低の冬型の気圧配置でしょう。

小野：

上空の寒気を加えますと、雪になる目安の寒気の色分けの中間の色が、石川県内に微妙にかかっています。

小野：

もう一度、週間予報です。あさって7日・日曜日は、二十四節気の「大雪」です。平地で本格的に雪が降り始める頃とされていますが、最高気温は16度と11月中旬並みでしょう。今の時期の金沢の最高気温は11度、最低気温は4度くらいが平年並みですので、この先1週間は、平年より少し高い日が多いでしょう。



吉道：

今回、平地では初雪がいきなり積もった所は少なかったようですが、雪の情報には気を付けたいですね。