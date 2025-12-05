TVer「大恋愛」「ホタルノヒカリ」など約400タイトル配信決定 俳優特集＆名作ドラマ特集にて
【モデルプレス＝2025/12/05】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、12月5日より「俳優特集」の配信を開始。また、「名作ドラマ特集」のラインナップを強化し、「俳優特集」「名作ドラマ特集」合わせて約400タイトルの作品をすべて無料で配信する。
12月5日から開始される「俳優特集」では、2026年の冬ドラマ出演俳優の過去出演作品をラインナップ。今回は、柄本時生、遠藤憲一、篠原涼子、志田未来、杉咲花、鈴木亮平、戸田恵梨香、藤木直人（五十音順）出演作品の無料配信が決定した。柄本時生出演『真犯人フラグ』、遠藤憲一出演『バイプレイヤーズ 〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜』、篠原涼子出演『ハケンの品格（2007）』、志田未来出演『小公女セイラ』、杉咲花出演『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』、鈴木亮平出演『下剋上球児』、戸田恵梨香出演『大恋愛〜僕を忘れる君と』、藤木直人出演『ホタルノヒカリ』など、合わせて約50作品が無料で配信される。
TVer恒例「名作ドラマ特集」は、12月5日からラインナップを強化。『俺の話は長い』、『重要参考人探偵』、『ルーズヴェルト・ゲーム』、『孤独のグルメ Season4』、『ショムニ』、『マイホームヒーロー』、『何曜日に生まれたの』、『転職の魔王様』、『架空OL日記』など、人気作品が勢ぞろいした。また、TVerでは海外ドラマも続々配信。期間限定で『キム秘書はいったい、なぜ？』『美女と純情男』など人気の海外ドラマも配信が開始された。現在は約30作品が配信されており、今後も随時新しい作品が追加予定となっている。（modelpress編集部）
【特集名称】「俳優特集」
【特集期間】2025年12月5日（金）〜2026年1月中・下旬
【柄本時生 ドラマ特集】
『消せない「私」ー復讐の連鎖ー』（日本テレビ）
『真犯人フラグ』（日本テレビ）
『愛してたって、秘密はある。』（日本テレビ）
『Q10』（日本テレビ）
『ソロ活女子のススメ5』（テレ東）
『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』（テレ東）
『死役所』（テレ東）
『イチケイのカラス』（フジテレビ）
『ルパンの娘（シーズン1）』（フジテレビ）
※柄本時生 出演『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ、1月10日（土）21時〜初回スタート）
【遠藤憲一 ドラマ特集】
『ヤメゴク〜ヤクザやめて頂きます〜』（TBSテレビ）
『結婚式の前日に』（TBSテレビ）
『さすらい温泉♨遠藤憲一』（テレ東）
『バイプレイヤーズ 〜もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたら〜』（テレ東）
『不便な便利屋』（テレ東）含む全2作品
『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）
『イチケイのカラス』（フジテレビ）
『ラジエーションハウス〜放射線科の診断レポート〜』（フジテレビ）
※遠藤憲一の冬ドラマ出演作は後日解禁
【志田未来 ドラマ特集】
『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ）
『ST 警視庁科学特捜班』含む全2作品（日本テレビ）
『コウノドリ(2017)』（TBSテレビ）
『まっしろ』（TBSテレビ）
『なるようになるさ。（作・橋田壽賀子）』（TBSテレビ） ※TVer初配信
『小公女セイラ』（TBSテレビ）
『うちの弁護士は手がかかる』（フジテレビ）
※志田未来 主演『未来のムスコ』（TBSテレビ、1月スタート 毎週火曜22時〜）
【篠原涼子 ドラマ特集】
『黄金の豚−会計検査庁 特別調査課−』（日本テレビ）
『ハケンの品格（2007）』含む全2作品（日本テレビ）
『anego[アネゴ]』（日本テレビ）
※篠原涼子 主演『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ、1月スタート 毎週日曜22時30分〜）
【杉咲花 ドラマ特集】
『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』（日本テレビ）
『学校のカイダン』（日本テレビ）
『妖怪人間ベム』（日本テレビ）
※杉咲花 主演『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ、1月スタート 毎週水曜22時〜）
【鈴木亮平 ドラマ特集】
『東京タラレバ娘』ほか全2作品（日本テレビ）
『下剋上球児』（TBSテレビ）
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』含む全2作品（TBSテレビ）
『テセウスの船』（TBSテレビ）
『結婚式の前日に』（TBSテレビ）
『天皇の料理番』（TBSテレビ）
『ヤンキー君とメガネちゃん』（TBSテレビ）
『メイちゃんの執事』（フジテレビ）
※鈴木亮平 主演『リブート』（TBSテレビ、1月スタート 毎週日曜21時〜）
【戸田恵梨香 ドラマ特集】
『ギャルサー』（日本テレビ）
『俺の家の話』（TBSテレビ）
『大恋愛〜僕を忘れる君と』（TBSテレビ）
『リバース』（TBSテレビ）
『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』含む全3作品（TBSテレビ）
『BOSS（2009）』（フジテレビ）
『ライアーゲーム』（フジテレビ）
※戸田恵梨香 出演『リブート』（TBSテレビ、1月スタート 毎週日曜21時〜）
【藤木直人 ドラマ特集】
『母になる』（日本テレビ）
『ホタルノヒカリ』ほか全2作品（日本テレビ）
『ギャルサー』（日本テレビ）
『ナースのお仕事3』（フジテレビ）
『姉ちゃんの恋人』（カンテレ）
※藤木直人 出演『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ、1月スタート 毎週日曜22時30分〜）
【特集名称】「名作ドラマ特集」
{【配信ドラマラインナップ】|b}
『恋はDeepに』（日本テレビ）
『3年A組―今から皆さんは、人質です―』（日本テレビ）
『デスノート』（日本テレビ）
『ドン★キホーテ』（日本テレビ）※TVer初配信
『サイコメトラーEIJI』含む全3作品（日本テレビ）※一部TVer初配信
『青島くんはいじわる』（テレビ朝日）
『Destiny』（テレビ朝日）
『東京タワー』（テレビ朝日）
『消えた初恋』（テレビ朝日）
『灰色の虹』（テレビ朝日）※TVer初配信
『御上先生』（TBSテレビ）
『SPECサーガ完結篇「SICK'S 覇乃抄」〜内閣情報調査室特務事項専従係事件簿〜』（TBSテレビ）※TVer初配信
『コウノドリ(2015)』含む全2作品（TBSテレビ）
『おやじの背中』（TBSテレビ）※TVer初配信
『君が教えてくれたこと』（TBSテレビ）※TVer初配信
『夫の家庭を壊すまで（本編／ディレクターズカット版）』（テレ東）
『夫を社会的に抹殺する5つの方法』含む全2作品（テレ東）
『復讐の未亡人』（テレ東）
『珈琲いかがでしょう』（テレ東）
『来世ではちゃんとします』含む全4作品（テレ東）
『やんごとなき一族』（フジテレビ）
『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）
『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ）
『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ）
『素晴らしきかな人生』（フジテレビ）※TVer初配信
『バツイチがモテるなんて聞いてません』（MBS毎日放送）
『サレタガワのブルー』（MBS毎日放送）
『初情事まであと1時間』（MBS毎日放送）
『素晴らしき哉、先生！』（ABCテレビ）
『日曜の夜ぐらいは…』（ABCテレビ）
『マリーミー！』（ABCテレビ）
『あなたを奪ったその日から』（カンテレ）
『ウソ婚』（カンテレ）
『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』（カンテレ）
『極主夫道』（読売テレビ）
『シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。』（読売テレビ）
『探偵が早すぎる』（読売テレビ）
※上記ラインナップ以外の作品も配信予定
※作品によって配信期間は異なる
