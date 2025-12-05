ハッピーセット「すみっコぐらし」発売、お店屋さんごっこ･お手紙遊びができるおもちゃをラインアップ

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は12月12日、子ども向け商品『ハッピーセット』において「すみっコぐらし」「おさるのジョージ」のおもちゃ第1弾(各5種)の提供を開始する。

第1弾のおもちゃは12月25日までの提供を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダムとなっており、選ぶことはできない。

ハッピーセット「おさるのジョージ」「すみっコぐらし」

また、同日の12月12日から、ハッピーセットで選べる絵本･図鑑にも、新作2種が登場する。

〈ハッピーセットのおもちゃに「すみっコぐらし」と「おさるのジョージ」が登場〉

「ハッピーセット」のおもちゃは、子どもの発達支援の専門家とともに、テーマに沿って開発している。今回の「すみっコぐらし」のおもちゃ第1弾は、ごっこ遊びを通じて社会性や想像力を育むという。「おさるのジョージ」のおもちゃ第1弾では、身体動作や論理性などの発達を開発のポイントとし、卓球遊びやディスク飛ばしなどを楽しめるおもちゃを取りそろえる。

〈ハッピーセット「すみっコぐらし」おもちゃ第1弾〉

12月12日発売の「すみっコぐらし」第1弾のおもちゃは、『ひみつのおもちゃ』1種を含む全5種。パン屋や八百屋、マクドナルド、おでん屋のごっこ遊びを楽しめる。おもちゃを複数集めると、お店を横につなげて商店街を作ることができる。

◆ねこのベーカリー

パン屋をテーマにした半立体パネル(シール付き)。「すみっコぐらし」の人気キャラクター「ねこ」が店員に扮している。

ハッピーセット「すみっコぐらし」おもちゃ1弾(ねこのベーカリー)

◆ぺんぎん?のやさいとくだもののお店

八百屋をモチーフにした半立体パネル(シール付き)。「ぺんぎん?」が店員に扮している。

ぺんぎん?のやさいとくだもののお店

◆とんかつのマクドナルドレストラン

マクドナルドの店舗を再現した半立体パネル(シール付き)。クルーに扮した「とんかつ」が付いている。

とんかつのマクドナルドレストラン

◆しろくまのおでんのお店

おでん屋をテーマにした半立体パネル(シール付き)。ねじりはちまきを巻いた「しろくま」が、店主に扮している。

しろくまのおでんのお店

◆ひみつのおもちゃ

どういったおもちゃなのかは、開けてからのお楽しみだという。

ひみつのおもちゃ

〈ハッピーセット「おさるのジョージ」おもちゃ第1弾〉

12月12日発売の「おさるのジョージ」第1弾のおもちゃはスポーツをテーマとし、テニスやアーチェリー、ローラースケートなどをモチーフにした。

「おさるのジョージ」第1弾のおもちゃには、デジタルコンテンツも付いている。おもちゃをスマートフォンで読み込むと、スマートフォンのインカメラで顔を動かして遊ぶオリジナルゲーム「ワクワクりんごキャッチ!」を楽しめる。

ハッピーセット「おさるのジョージ」をスマホのカメラで読み込むと遊べるゲーム

◆ジョージのカスタネット

輪っかに指を通して、2つのピースを合わせるように押すとタンタンと音が鳴るおもちゃ。

ジョージのカスタネット

◆ジョージのアーチェリー

的を狙ってディスクを発射する遊びが楽しめる。ランチャーにディスクをセットし、ボタンを押すとディスクが発射される仕組み。

ジョージのアーチェリー

◆ジョージのローラースケート

ディスクをセットしてボタンを押すと、ディスクが飛び出し、レールに沿ってローラースケートを滑るように転がるおもちゃ。

ジョージのローラースケート

◆ジョージのテニスゲーム

友達や家族と一緒に卓球遊びができる、ラケットとボールのセット。

ジョージのテニスゲーム

◆ひみつのおもちゃ

どういったおもちゃなのかは、開けてからのお楽しみだという。

ひみつのおもちゃ

〈「すみっコぐらし」おもちゃ第2弾は「お手紙遊びセット」〉

12月26日から提供する「すみっコぐらし」のおもちゃ第2弾は、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った「お手紙遊びセット」4種類が登場。メッセージを書く遊びを通じ、言語能力や社会性を高めることが期待できるという。

〈1〉すみっコぐらし箱推し

〈2〉ぺんぎん?&とんかつ&ねこ推し

〈3〉しろくま&とかげ推し

〈4〉えび推し

いずれもすみっコたちがデザインされたケースに、プロフィールカード2枚と、メモシート･ステッカーが入ったセット。プロフィールカードのデザインは共通。

すみっコぐらし箱推し

ぺんぎん?&とんかつ&ねこ推し

しろくま&とかげ推し

えび推し

〈「おさるのジョージ」おもちゃ第2弾は両面で遊べるジグソーパズル〉

12月26日発売の「おさるのジョージ」のおもちゃ第2弾は、表はパズル、裏はゲームと、2種類の遊びが楽しめる。論理性と図形･空間の認識を高めることが期待できるという。

「おさるのジョージ」のおもちゃ第2弾に付いている、デジタルコンテンツのゲームは「すすめ!ばくそくロケット」。スマートフォンのカメラを起動しておもちゃを読み込むと、星と衛星を避けながら、ロケットを操縦し、ジョージを宇宙の旅に導くゲームを楽しめる。

◆ジョージのうちゅうミッション

表面は、宇宙服を着たジョージと黄色い帽子のおじさんが描かれたパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。

ジョージのうちゅうミッション

◆ジョージとショベルカーでおかたづけ

表面は、ジョージがショベルカーに乗ったデザインのパズル。裏面はめいろ遊びを楽しめる。

ジョージとショベルカーでおかたづけ

◆ピスゲッティさんのレストラン

表面は、ジョージと黄色い帽子のおじさんが、ピスゲッティさんのお店で食事をしているデザインのパズル。裏面は、2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。

ピスゲッティさんのレストラン

◆ジョージのふゆやすみ

表面は、お正月をモチーフとした和柄デザインのパズル。裏面は、同じ絵柄を数える遊びを楽しめる。

ジョージのふゆやすみ

〈第3弾(1月9日〜)は、第1弾･第2弾の計9種から1つ〉

2026年1月9日からの第3弾では、第1弾･第2弾で登場した各全9種のおもちゃの中から、いずれか1つがランダムでもらえる。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどを渡す場合がある。

〈2025年「ほんのハッピーセット」第8弾、新作の絵本と図鑑が登場〉

また、12月12日から「ほんのハッピーセット」にも、新作の絵本「おふとんからでたくない!」と、新作のミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」が登場する。

「おふとんからでたくない!」「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

◆絵本「おふとんからでたくない!」

『まって!まって!』でデビューした、絵本作家の近藤瞳さんの作品。お布団が大好きな女の子･ひーちゃんが主人公。朝、布団にずっと包まれていたいひーちゃんが、ママから布団から出るよう促されると“かいじゅうイーヤーダー”に変身。ひーちゃんの行動は、パパママ、保育園や町中の人も巻き込んであっと驚く展開に…!?――。想像力が広がる優しい物語だという。オリジナルシール付き。

絵本「おふとんからでたくない!」

◆ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

目と脳の勘違い(錯視)を利用して描かれた不思議な「だまし絵」や「かくし絵」のクイズがたくさん登場するミニ図鑑。工学博士の杉原厚吉先生の監修のもと、絵に仕掛けられた錯視のトリックを解説する。スマートフォンで図鑑のARマークを読み取ると、絵に隠れた生き物やクイズの答えを見ることができる。オリジナルシール付き。

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定となっている。数量限定で、なくなり次第終了する。

「ハッピーセット」は1987年から販売している子ども向けメニュー(登場時の名称は「お子さまセット」)。「ハンバーガー」や「チキンマックナゲット」などのメインメニューに、「えだまめコーン」「サイドサラダ」といったサイドメニュー、ドリンク、おもちゃ(または絵本･図鑑･マンガ)がセットにしたもの。数種類のサイドメニューとドリンクから選ぶことができ、組み合わせは250通り以上。ハッピーセットの店頭価格は税込510円〜。デリバリーや一部店舗では価格が異なる。