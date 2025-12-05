¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Ù½Ð±é¤ÎBTOB¡¦¥½¥ó¥¸¥§¡¢ÆüËÜ3ÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ªºÇ½ª¸ø±é¤Ç¡ÈºÆ²ñ¡É¤òÌóÂ«¡ÚPHOTO¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTOB¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥æ¥¯¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤¬¡¢3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿ÆüËÜ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¯¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤Î¡È¥È¥Ã¥±¥Ó°¦¡É
¥æ¥¯¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢11·î21Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¡¢12·î3Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢12·î4Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç¡ØYOOK SUNG JAE 2025 SPECIAL LIVE TOUR ~¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì~¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÖ²÷¤Ê¶Ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³Ý¤±À¼¤¬½Å¤Ê¤ê°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡ØMovie¡Ù¡ØWeightless¡Ù¡ØBE SOMEBODY¡Ù¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¸ø±é¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¸Å²È»á¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥½¥ó¥¸¥§¤Ë·Ú²÷¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÅÙ¡¹¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¯¥¤¥º´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤äÄÁ²óÅú¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥½¥ó¥¸¥§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÃæÀ¾ÊÝ»Ö¤Î¡ØºÇ¸å¤Î±«¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£°ÂÄê¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØNostalgia¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¡£
¼¡¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÍè¾ì¼Ô¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡È¥½¥ó¥¸¥§¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¡É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤Ê¸òÎ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯Ãó¼Ö¤Î¥³¥Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò½Ë¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¾ì¤ò²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¶Ê¡ØPolaroid¡Ù¤ä¡¢º£Ç¯´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Øat last¡Ù¤Ê¤É¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¤È½¸¹ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤í¤¯¤¿¤Á¡×¡Ê¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤Ø²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¡£¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎOST¡ØLove Song¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢¸ø±é¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Þ¥Û»£±Æ²ÄÇ½¤Ê¤ª¸«Á÷¤ê»£±Æ²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥ó¥¸¥§¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸òÎ®¤·¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¥æ¥¯¡¦¥½¥ó¥¸¥§ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¤ËBTOB¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂè6²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇ®¤¤È¿¶Á¤òÆÀ¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥µ¥ó¥¬¥×²°Âæ¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£