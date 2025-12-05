平野紫耀×イヴ・サンローラン・ボーテが贈る特別なホリデーギフトコレクション

特別な人を思い浮かべながらギフトを選ぶ、心あたたまるホリデーシーズン。今年はイヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダーの平野紫耀が、その大切なひと時に寄り添う限定コンテンツを届けてくれます。2025年12月5日(金)より『FASHIONSNAP』で公開されるデジタルコンテンツをはじめ、スペシャルMOVIEやビジュアルも公式オンライン ブティックで展開。平野さんが想いを込めて選んだ香り、プランパー、アイシャドウの特別なギフトセットが、今年のホリデーをより輝かせてくれます♡

平野紫耀が贈る、特別なYSLホリデー

今回、平野紫耀が選んだギフトは「リブレ ロー ニュ」「YSL ラブシャイン グロスプランパー」「クチュール ミニ クラッチ」の3アイテム。

「リブレ ロー ニュ」はフレッシュなシトラスが香り立つアルコールフリー2のフレグランスで、ラベンダーとオレンジブロッサムが織りなす軽やかで情緒的な香りが特徴。

50mL(18,810円)、90mL(28,820円)の2サイズ展開です。

人気色が揃う「YSL ラブシャイン グロスプランパー」は全10色・各4,950円。

特に“宝石パープル”と話題の「#1 サンダー スティーラー」や万能カラー「#44 ヌード ラヴァリエール」は、ツヤとボリューム1で唇に華やぎを与えてくれます。

さらに「クチュール ミニ クラッチ No.720 キャプティベイティング デューンズ」は、砂丘の陰影を思わせるデザートブラウンのパレット。

ジュエリーのような輝きで目元をモードに仕上げてくれます♪

【JUDYDOLL】話題のミニサイズコスメ登場♡ファミマ先行発売アイテムをチェック

魅力を引き立てるYSLの名品たち

平野紫耀が実際にメイクで使用したのは、「YSL ラブシャイン グロスプランパー No.44」「クチュール ミニ クラッチ No.720」、そして「ラディアント タッチ グロウパクト」。

自然な立体感と透明感を引き立てるアイテムは、ホリデーの特別感をさらに高めてくれます。

また、ギフトラッピングにこだわるYSLは、想いを込めた贈り物をより美しく魅せる演出も魅力のひとつ。

オンライン ブティックでは限定ラッピングの案内も公開され、ひとつのギフトが物語のように心に残る仕上がりに。

大切な人へ、自分へ、この季節だけの特別なきらめきを贈ってみてはいかがでしょうか。

平野紫耀と贈る、心に届くホリデーギフト

一年の締めくくりに、大切な人へ想いを届けるホリデーシーズン。イヴ・サンローラン・ボーテと平野紫耀が提案するギフトセットは、香りもメイクも“特別”を纏える名品ばかりです。

日常をそっと彩り、記憶に残るひと時を演出してくれるラインナップは、贈る相手への想いをより深く表現してくれるはず。あなたのホリデーにも、輝きが満ちる瞬間が訪れますように♡