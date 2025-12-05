タレントの中川翔子が5日、千葉県・幕張メッセで米国のテレビ制作プロダクション「ブラムハウス」のスペシャルトークステージに出席した。今年9月30日に第1、2子となる双子の男児を出産してから初の公の場。「これが復帰ステージ。最高です。きょうから新たなステージの始まり」と復帰の喜びを口にした。

2018年にアンバサダーを務めて以来、東京コミコンは7年ぶりの登場。主にホラー映画を製作するプラムハウスのステージに登場した。この日は自ら考案した「これは倒せない」というホラーマスコットのイラストも持参。出産直前からデジタル作画で絵日記を行っており、インスタグラムにも投稿している。この日は久しぶりに直筆でイラストを仕上げたという。

生きたセミやゴキブリを持ってくる愛猫の体験をホラー漫画風に仕上げた。「寝ている時にじじっと生きているセミをくれて、本当に驚いたので、これをマスコットにしてくれたら。戦うんですけど、かわいすぎて、倒せないので。出てきた瞬間主人公は詰みです」とポイントを解説した。迫真のイラストに会場からは大きな悲鳴が上がった。