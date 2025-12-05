平岡祐太＆松井玲奈＆関町知弘、ハリー・ポッターツリーを点灯 今年漢字1文字も発表「『針』（ハリ）にすればよかった」
俳優の平岡祐太、松井玲奈、関町知弘が5日、東京・赤坂サカスで行われた『ハリー・ポッターツリー』点灯式に登壇した。TBS赤坂ACTシアターロングラン公演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッター役の平岡、ハーマイオニー役の松井、ロン・ウィーズリー役の関町が役衣装をまとい、ツリーや周辺のイルミネーションを点灯した。
赤坂サカス広場に設置された同ツリーは三大魔法学校対抗試合の、3つの課題にインスパイア。ドラゴンから金の卵を奪う第一の課題、湖の中に囚われた人を助ける第二の課題、巨大迷路から優勝杯へたどり着く第三の課題を想起させ、ゴブレットが名を告げる瞬間をツリー全体で可視化し、選ばれる高揚感と挑戦を演出。2月中旬まで毎日点灯し、舞台とともによりハリー・ポッターの世界を楽しむことができる。
【全身ショット】キラキラツリーが素敵！華やかな姿の松井玲奈＆平岡祐太ら
点灯式に臨んだ平岡は「このツリーだけでなく赤坂全体がイルミネーションが点灯したのは、クリスマス来るな〜という気分になりました。魔法の世界じゃないですけど赤坂全体がハリー・ポッターに包まれている」と感激した。松井も「自分がライトをつけたので、思い出に残るツリーになった」とし、関町は「僕も初めてで、知り合いの人に僕がつけたって自慢してまわりたいくらいうれしい」と声を弾ませた。
イベントでは3人が2025年を漢字一文字で表現。平岡は「脈」とし、「僕はミャクミャクさんが好き」とにっこり。「さらに脈々と受け継がれたハリー・ポッターに立てることになった。それが大きな出来事だった」とかみ締めた。松井は「炎。『ハリー・ポッターと呪いの子』は『炎のゴブレット』が関わっている作品。ロングランに挑むにあたって燃えるような思いで参加した1年」と振り返る。
そんな中、関町は「これしかなかった『論』（ロン）」とすれば、平岡は「僕も『針』（ハリ）にすればよかった」と悔しげ。関町が「ロンのことを学ぶ。ロンはどういう気持ちなのか。ロンを論じた1年」とすれば平岡は「論じてたことあったっけ」と首をかしげる。関町は「頭の中で論じてたんです！いろんな人にも論じてもらってるので」と主張していた。
