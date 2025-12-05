◇男子ゴルフツアー 日本シリーズJTカップ第2日（2025年12月5日 東京都 東京よみうりカントリークラブ＝7002ヤード、パー70）

5位で出た吉田泰基（27＝東広野GC）が68で回り通算4アンダーの4位に順位を上げた。

序盤の4番で右ラフからの第2打をバンカーに入れ、アプローチもミスしてダブルボギーといきなりつまずいた。

だが5、6番で連続バーディーを奪ってバウンスバック。9番で再びダブルボギーを叩いたものの、14番では残り120ヤードから52度のウエッジでイーグルを決め息を吹き返した。

「今日はラッキーなことが多かった。本当にダブルボギーとかボギーはこのコースだからしょうがないですけど、ダブルボギー2つは良くなかった」と反省した。

それでもズルズルと後退せずに、盛り返したところは地力をつけた証拠だ。

頼もしい相棒にも支えられた。キャディーの大溝雅教氏は過去に片山晋呉、小平智、福嶋晃子とコンビを組み東京よみうりCCで優勝した経験を持つコースを知り尽くした男。難関の18番パー3では最初にUTを手にしたが、7Wを勧められピンそば1・5メートルにつけてバーディーで締めくくった。

「自分では番手が大きいと思ったんですが、さすがでした」と感謝した。

3月に結婚した樹里夫人と今月21日に地元兵庫で挙式する。準備は夫人に任せていると言い「奥さんがやりたいことにノーを言わなければ怒られないですから」と笑う。

今季はフォーティネット・プレーヤーズカップの2位などトップ5入りが4回あるが、まだツアー初優勝には手が届かない。だが、複数年シードが得られる試合でそのチャンスが再び巡ってきた。

「勝ちたい大会。ここで優勝できれば凄いことだと思います」と静かに闘志を燃やした。