モデルの東原亜希（43）が、子どもたちや姪っ子と堪能した沖縄旅行で水着姿を披露した。

【映像】東原亜希、夫婦密着ショット＆沖縄旅行での水着ショット

2008年に柔道家の井上康生（47）と結婚し、16歳の長女、15歳の長男、そして10歳の双子の女の子と、4人の子どもがいる東原。

これまでに自身のSNSで、雑誌撮影中の密着夫婦ショットや短期留学していたハワイでの水着ショットなど、プライベートの様子をたびたび発信していた。

2025年12月3日には自身のYouTubeチャンネルで、「東原亜希の沖縄Vlog！なんだかんだで大満喫した双子と姪っ子と2泊3日の沖縄旅」と題した動画を投稿した。

羽田空港に着くと乗る予定だった飛行機が欠航となっていたため、行き先を変更し、沖縄へ向かったという。

急きょの予定変更ながら「星のや沖縄」に宿泊し、ホテルのプールを娘たちと満喫するなど、沖縄を堪能する様子を見せている。

この投稿にファンからは、「お子さんたちとの旅行、素の亜希ちゃん満載で大好きです!!」「水着紹介して欲しいですー！」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）