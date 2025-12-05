50代女性が、お金をたくさん使わなくても楽しく過ごせる場所3つ
多くの女性は50代になると、子育てや仕事がひと段落し、自分のために使える時間が増えることと思います。
今回は、私や友人のエピソードを元に、50代女性が、お金をたくさん使わなくても楽しいひとときを過ごせる場所を3つご案内していきます。
時間に余裕がある女性がお得に出かけて楽しい場所3つおすすめは以下の3つがあげられます。
▼1：女性限定ヨガ教室
50代になっても、健康できれいな姿勢で美しく生活したいものです。
ヨガは、体幹を鍛えることで、背骨・骨盤の歪みを矯正することができ、肩こりや腰痛などを軽減できる効果があるとされています。呼吸を意識して瞑想することで、気持ちに安らぎを得ることができ、メンタルバランスが整えられ、リラックスできます。
ひと言でヨガといっても、その人にあったレッスンを選ぶことが大切です。いきなり強度がつよい、パワフルなアクティブヨガではなく、女性限定の教室などで実施しているリフレッシュ＆リラックスヨガがおすすめです。女性らしくしなやかなボディラインを目指すことができます。
ヨガ教室に参加したい場合、まずは無料だったり格安で体験することもできます。ヨガ教室が気に入って入会したい場合、入会金無料などのキャンペーンを実施していることもあります。インターネットで調べてみましょう。
▼2：カヌーやカヤックツアー
カヌーには、海で行うものや川を上るカヌー、またはカナディアンカヌーなどのいろいろな種類があります。
自然の中で、ゆったりカヌーを漕いでいくと、マイナスイオンいっぱいの自然の空気を吸えますし、運動による心地よい疲労感にも浸れ、とても楽しい時間となります。
ガイドさんから親切に教えてもらえますし、目的地に行くと、お茶とお菓子でもてなしてくれることもあります。
最近は、全国旅行支援対象のツアーもあります。5000円ぐらいから楽しむことができ、インターネットで申込みするとお得になることも。
▼3：レストランのモーニング
忙しかった時に比べて、朝の食事の仕度から解放され、時間に追われることなくゆっくりとレストランのモーニングを食べることができます。
喫茶店で、コーヒーなどの飲み物を注文し、追加料金を払って、トーストやたまご料理、サンドイッチを食べながら、ゆったりした時間を過ごしてみましょう。また、ファミリーレストランのモーニングでは、お得なクーポンが発行されていることもあるので、洋定食や和定食をお得に食べることができますよ。
そのほか、御朱印を集めながら神社巡りや、女性限定バスツアー、マイルを活用した飛行機旅など、いろいろとあります。調べてみると、ますますおでかけしたくなりますね！ 工夫して自分のための時間を楽しんでみましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
