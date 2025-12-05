旅先で食べたい「福島県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「ソースカツ丼」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行で、家族や友人と特別な食の体験をしたいと考える方も多いのではないでしょうか。 旅先でしか味わえない、記憶に残る「ご当地グルメ」をぜひ探したいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で食べたい「福島県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「カツ丼が好きで旅先でご当地のカツ丼を見かけるとよく食べているのですが、福島のソースカツ丼はまだ食べたことがないので興味があります」（40代女性／東京都）、「高速のSAで食べたソースカツ丼が美味しかったのリピートしたいから」（40代男性／茨城県）、「ソースたっぷりのカツにキャベツと白米の組み合わせが不味いはずがないため。カツ丼は卵でとじるものという概念を壊してくれそう」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「私の地元では豚骨ラーメンばかりなので喜多方ラーメンのような醤油ラーメンのおいしいものをしらないので、ぜひ食べてみたいと思ったから」（40代男性／長崎県）、「昔ながらのオーソドックスなラーメンだけど、スーブが洗練されていて飽きの来ない味わい、何度でも食べたくなる」（40代男性／岩手県）、「朝ラーメンで食べる人もいるとのことで食べてみたいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で食べたい「福島県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ソースカツ丼／31票会津若松市を中心に親しまれている「ソースカツ丼」は、一般的な卵とじではなく、揚げたてのカツを特製のソースにくぐらせて、キャベツと共にご飯の上に豪快にのせたご当地グルメです。店ごとに工夫されたソースの味が特徴で、甘辛いソースがサクサクの衣とジューシーな豚肉に絡み、食欲をそそります。ボリューム満点で、旅先でガッツリ食べたい人に人気のメニューです。
回答者からは「カツ丼が好きで旅先でご当地のカツ丼を見かけるとよく食べているのですが、福島のソースカツ丼はまだ食べたことがないので興味があります」（40代女性／東京都）、「高速のSAで食べたソースカツ丼が美味しかったのリピートしたいから」（40代男性／茨城県）、「ソースたっぷりのカツにキャベツと白米の組み合わせが不味いはずがないため。カツ丼は卵でとじるものという概念を壊してくれそう」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：喜多方ラーメン／146票札幌ラーメン、博多ラーメンと並ぶ日本三大ラーメンの1つ、「喜多方ラーメン」が圧倒的な支持を集め1位となりました。手打ちでちぢれさせた平打ち太麺と、豚骨や煮干しをベースにしたあっさりとしたしょうゆ味のスープが特徴です。早朝からラーメンを提供する店が多く、朝食に食べる「朝ラー」文化が根付いています。シンプルながらも飽きのこない味わいが、全国のラーメンファンを魅了し続けています。
回答者からは「私の地元では豚骨ラーメンばかりなので喜多方ラーメンのような醤油ラーメンのおいしいものをしらないので、ぜひ食べてみたいと思ったから」（40代男性／長崎県）、「昔ながらのオーソドックスなラーメンだけど、スーブが洗練されていて飽きの来ない味わい、何度でも食べたくなる」（40代男性／岩手県）、「朝ラーメンで食べる人もいるとのことで食べてみたいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)