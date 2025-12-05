岸田元首相、トルドー前首相との会食ショット公開もケイティ・ペリーの名前出さず「失礼すぎる」指摘相次ぐ
岸田文雄元首相は12月4日、自身のXを更新。妻の裕子さんとカナダのジャスティン・トルドー前首相、歌手のケイティ・ペリーさんとの集合写真を公開し、ネット上にはさまざまな意見が飛び交っています。
【写真】世界的歌姫との集合ショット
この投稿には、「え！！？パートナー？？は？」「なんと、ケイティ・ペリーはトルドーと付き合っているのか！知らんかった」「岸田前首相によってトルドー前首相とケイティさんの交際が公式的に公表されると誰が想像しただろうか」と驚く声や、「ケイティペリーのジャパンツアーについて来たんだね、トルドーさん」と来日理由を推察するコメントが寄せられました。
さらに、「ケイティ・ペリーがパートナーの一言で済まされるのおもろすぎる」「紹介文からケイティ・ペリーの名前を消すの『さす日』すぎる 失礼すぎる カナダメディアですらパートナー(トロフィー)の名前は書くよ。トルドー前首相とそのパートナー"なんて紹介文は書かない」と、ペリーさんの名前を文面で出していないことへの指摘も相次いでいます。
ペリーさんはワールドツアー「The Lifetimes Tour」を開催しており、3日にはさいたまスーパーアリーナで日本公演が行われました。
(文:勝野 里砂)
“パートナー”の正体に驚く声多数岸田さんは「カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。こうして交友を続けられていることを嬉しく思います」とつづり、1枚の写真を掲載。岸田夫妻の隣に、カーキのセットアップを身に着けたペリーさんと、グレーのスーツ姿のトルドー前首相が並んで立っています。
4年ぶりにアルバムリリースラッパーのスヌープ・ドッグとのコラボ曲『California Gurls』や世界的に大ヒットした応援ソング『Firework』、自分のために立ち上がることを歌った『Roar』など、数々のヒットソングを世に放ってきたペリーさん。2024年には4年ぶりのアルバムとなる『143』をリリースしています。同作は、高揚感のあるダンスチューンを中心にまとめられており、ポジティブで前向きなメッセージが満載です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
