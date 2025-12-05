¡Ö¤¨¡¢¤´¿ÆÀÌ!?¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Èà¿ÆÀÌ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö½é¼ª¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¡×
Êì¿Æ¤¬à¤¤¤È¤³á¤Î¿ÆÀÌ´Ø·¸
¡¡¸µ¡ÖÝ¯ºä46¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÀ¸¿ðÊæ¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿à¿ÆÀÌá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¤Ç¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ö¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÅÚÀ¸¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Ö¿ÆÀÌ¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°æ¾åµ®»Ò¤µ¤ó¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è...¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°æ¾åµ®»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤´¿ÆÀÌ¡ª¡©¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö½é¼ª¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤¬·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤È¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¿ÆÀÌ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢°æ¾å¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¤¤È¤³ÌÅ¤Î¿ðÊæ¤Î´Ñ·à¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£