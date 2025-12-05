強い寒気の影響で、5日も断続的に雪が降りました。高速道路では、雪によるトラブルが相次ぎました。



一方、スキー場ではオープン準備が順調に進められています。



■白井希咲記者

「越後川口IC付近です。雪の影響でしょうか。事故を起こしたとみられる車があります。」



午前10時半ごろの関越自動車道では、事故で破損した車が。5日は、雪の影響とみられる事故やスタックが相次ぎました。



■白井希咲記者

「午前11時半の南魚沼市です。気温計は現在0℃を示しています。小粒の雪が絶え間なく降り続いていて、足元には約20cmの雪が積もっています。」



午前9時までの12時間降雪量は、魚沼市守門で29cm、魚沼市小出で14cmなどとなっています。



銀世界が広がり、ほっと胸をなでおろしているのが、オープンを目前に控えるスキー場です。



■石打丸山スキー場 勝又健さん

「雪あっての遊び場なので、まずは降ってもらって一安心。」



石打丸山スキー場では、レンタル用品の準備などが進められていました。3日からまとまった雪が降ったことで、例年通りのオープンが期待できると言います。



■石打丸山スキー場 勝又健課長

「このまま順調にいけば雪がたくさんある。いいシーズンになりそうなので、長く楽しんでいただければ。」



石打丸山スキー場は、19日オープン予定です。