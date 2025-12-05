去年、首都圏を震撼させた闇バイト強盗事件。一連の事件として18の事件が認定され、このうち横浜市の事件では、住人の男性が暴行を受けて死亡しました。こうしたなか、千葉県市川市の事件で指示役として関わっていたとみられる男4人が逮捕されました。

去年8月から11月にかけ、首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件。

横浜市の事件では、住人の男性が死亡する事態に発展しました。死亡した男性は発見時、手足が縛られた状態だったといいます。

一連の事件として東京、神奈川、千葉、埼玉で合わせて18件が認定され、これまでに「実行役」や「現金回収役」など51人が逮捕されていました。

そして、きょう…

警視庁 親家和仁 刑事部長

「警察においては、被害に遭われた方の怒りに応え、また、多くの国民の皆様の不安感を払拭すべく、1年余にわたり全力で捜査にあたり、首謀者の検挙に至りました」

警視庁などの合同捜査本部は、ともに職業・住居不詳の福地紘人容疑者（26）や村上迦楼羅容疑者（27）ら4人を逮捕したと発表しました。

4人は去年10月、「実行役」の別の男3人と共謀し、千葉県市川市の住宅に押し入り、住人の女性（当時50）に暴行を加えて大けがをさせ、現金を奪った疑いなどがもたれていて、実行役に犯行を指示していたとみられています。

女性は住宅から連れ去られ、およそ20時間後に埼玉県川越市の宿泊施設で保護されました。

女性の母親

「『金だせ殺すぞ』って感じで脅されたって。（事件後に娘と）会ったら、もうボロボロでね。かわいそうに…」

女性の弟

「（女性は）肋骨あばらが2本折れて、顔面も2〜3倍に膨れ上がっちゃってる」

今回、逮捕された「指示役」とみられる4人は、どんな人物なのか。

福地容疑者の母親は。

福地容疑者の母

「東京に行ってから、初めはバーで雇われ店長をやっていると言っていたけど、そのあとの仕事はわかりません。『悪いことをしないでね』と、口すっぱく言っていたのに」

また、去年、祖母と顔を合わせた際には。

福地容疑者の祖母

「紘人ひとり、顔ちょっと見せて行っちゃった。東京にいるって言ってました。素直で優しかったです」

一方、渡辺翔太容疑者が以前勤めていた会社の関係者は「がっかりした」と心境を語りました。

渡辺容疑者が以前勤めていた会社の関係者

「（渡辺容疑者の）仕事は営業ですね。（仕事ぶりは）めちゃくちゃよかった。しっかりやってましたし」

捜査関係者によりますと、福地容疑者らは「匿名・流動型犯罪グループ」＝「トクリュウ」のメンバー。「実行役」らは、SNSで見つけた高額報酬をうたう「闇バイト」に応募して、「指示役」とつながりました。

実行役

「『シグナル』で指示されて犯行に及んだ」

福地容疑者らは、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で、9つのアカウントを使って、実行役らに指示を出していたとみられています。

実は、今回逮捕された4人のうち3人は、去年9月に千葉県船橋市で起きた傷害事件の捜査対象でした。3人は去年11月、大量の現金を持って日本から出国しようとしていたところを逮捕、その後、起訴されています。

合同捜査本部が3人の携帯電話を押収して解析したところ、いずれかの携帯電話から「現金回収役」の男とのやり取りに関するデータが発見され、「指示役」特定の捜査が大きく前進したのです。

また、ある捜査幹部はこう話します。

捜査幹部

「指示役と実行役は、事件をきっかけに繋がった関係で、その関係は希薄。お互いを守ったり、庇ったりすることが少ない」

逮捕された実行役らは事件について黙秘することなく、供述することが多いということです。

一連の強盗事件で、容疑者などから押収した携帯電話はおよそ750台。

警視庁 親家和仁 刑事部長

「断片的なものも含め、ひとつひとつのピースをパズルのように組み合わせていきました」

合同捜査本部は引き続き、事件の全容解明に向け、捜査を進める方針です。