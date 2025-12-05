勾留中、病院の7階の窓から手錠をつけたまま逃げた末、身柄を確保された男。交際相手に会いたくて逃走した可能性が浮上しています。

午前2時ごろ、防犯カメラがとらえていたのはメガネをかけた男の姿。病院から逃走した島田健太郎被告（54）です。

記者

「病院から続く道のわきにある郵便局の防犯カメラに、男が西の方向へ歩いていく様子が写っていたということです」

警察によりますと、島田被告はきょう未明、入院していた静岡県伊豆の国市の病院の7階病棟にある個室の窓の鍵を壊して逃げ出したとみられています。

病院には置き手紙があり、山か海に向かう趣旨の内容が書いてあったということです。

記者

「逃走していた島田被告を乗せたとみられる車が富士宮警察署に入ってきました」

およそ300人態勢で島田被告の行方を追った警察は、きょう午後2時ごろ、三島市内で身柄を確保し逃走の疑いで逮捕。逃走容疑について認める供述をしているということです。

島田被告は今年9月、スーパーで食品1点を盗んだ上、警備員を転倒させ、けがをさせたなどとして傷害と窃盗の罪で起訴されていました。その際、「彼女に会いたい」と話していて、彼女に会いたくて、今回、逃走を図った可能性が浮上しています。

起訴後、警察署内で自ら箸で腹を刺し、治療のために入院していた島田被告。

警察の説明では入院していた島田被告を男性警察官2人がカーテン越しに監視していました。

午前1時15分ごろ、「病室内にあるトイレに行きたい」と申し出た島田被告がトイレから帰ってくる姿を確認。警察官は島田被告を監視していたとしていますが、島田被告がいなくなったのに気づいたのは午前4時ごろでした。

空白の3時間について専門家は…

犯罪ジャーナリスト 小川泰平さん

「被告人が窓に行く、もしくは鍵を壊す。もちろん音はするはずです。その時に部屋の中に1人、警察官がいて、見落としていたら、それは逆に大問題」

静岡県警は「組織として深くお詫び申し上げます」とコメントしています。