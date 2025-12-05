4年ぶりにインドを訪問しているロシアのプーチン大統領は5日、モディ首相と首脳会談を行い、両首脳は協力関係を発展させることで一致しました。

ウクライナ侵攻後、初めてインドを国賓訪問しているプーチン大統領は5日、モディ首相と会談しました。

インドメディアなどによりますと、首脳会談の冒頭、モディ氏はウクライナ情勢について触れ、「平和に向けたあらゆる努力を支持する」と強調しました。

ロシア プーチン大統領

「解決策を見つけるためにご尽力いただき感謝しています」

また、プーチン氏は紛争解決に向けたインドの取り組みに謝意を示し、両首脳は協力関係を発展させることで一致したということです。

両首脳は会談で、防衛やエネルギー分野での連携強化のほか、貿易の拡大についても議論したとみられます。

プーチン大統領

「急速に成長するインド経済への途切れることのないエネルギー供給を今後も確保する用意がある」

会談後、両首脳は共同声明を発表し、プーチン氏は「ロシアは信頼できるエネルギー供給国だ」としたうえで、このように述べました。

アメリカのトランプ政権がインドに対しロシア産石油の購入を停止するよう圧力を強めるなか、ロシアとしては今後も石油を輸出する用意があると強調した形です。