AKB48、20周年記念コンサート1曲目は「上からマリコ」 篠田麻里子センターにどよめき
AKB48は5日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part1』を開催した。記念すべき1曲目は「上からマリコ」で、篠田麻里子がセンター務めた。
【ライブ写真多数】篠田麻里子・島崎遥香ら豪華OGが集合！
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第1弾。旧overtureが流れると、日本武道館の空気も一気に熱を帯び始め、篠田がリフターで“上から”登場。「つぶすつもりで来てくださーい！」と自身が選抜総選挙で残した名言で煽り、会場からどよめきが起こった。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市を巡った「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
