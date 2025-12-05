2027年の石川県議会議員選挙に向けた定数と区割りの見直し。格差の是正に向け議論が進められていますが、焦点となる奥能登の定数維持について、各会派の意見が分かれました。



5日、石川県議会の各会派の代表が集まり、議論が行われたのは、県議会議員の定数と区割りの見直しについて。



石川県内の選挙区では、議員1人当たりの人口が最も多い「かほく市」と最小の「珠洲市鳳珠郡」では、2倍以上の格差が生まれています。

こうした格差を是正するための案について、各会派から意見が出されました。



最大会派の自民は…



自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「かほく市河北郡で1増。能登の総数を減らさない」



かほく市と河北郡を合区とし、定数1増の4に。



輪島市と珠洲市鳳珠郡は合区とした上で、能登の復旧復興を考え、定数を維持する案を示しました。



公明、共産、参政も同様の案を示しています。

ただ、この案では総定数が1増えるため、第2会派の未来石川からは、輪島市と珠洲市鳳珠郡の定数を1減とする案が示されました。



未来石川・吉田 修 会長：

「(総)定数をきちっと守っていくと、それに対しての逆転現象が各地域で起きてくることに対して、県民の理解を得られるかということが心配していることの一つです」



定数検討懇談会・福村 章 会長：

「災害の多かったところを減らすのは、全く矛盾するのではないか。大災害の後ですから、いずれ収まってきた時点で解消したい」



懇談会では、今月17日に再度会合を開いて、それぞれの会派の意見を集約し、方向性を決めたいとしています。