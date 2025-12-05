能登半島地震や奥能登豪雨の被災者用として石川県内で約7000戸が建設された応急仮設住宅。自宅の再建などにより、徐々に空き部屋が増えていることがわかりました。今後の、その活用策は…



5日の石川県議会代表質問。



平蔵 豊志 県議(自民)：

「被災者の一時的な住まいとして整備された建設型応急住宅は、住まいの再建が進むにつれ、空き住戸が目につくようになりました」



議題に上がったのは、仮設住宅の空き部屋についてです。

石川県によりますと、建設型の応急仮設住宅については、約7000戸のうち550戸ほどが空き部屋となっています。



ピーク時のことし5月には、1万4000人を超えていた入居者についても、自宅の再建が進んだり別の地域へ移るなどして減少傾向にあり、地元からは空き部屋の活用を求める声が上がっていました。

こうした中、石川県は5日、活用に向けたガイドラインを策定。



自治体に派遣される中長期の派遣職員やボランティアなどを入居対象とする、新たな活用方法を示しました。



石川県・馳 浩 知事：

「今、仮設住宅の次の段階に入ってきています。市町とも連携をとりながら、こういうガイドラインで進めますよと、そういった体制を組んで、順次スタートする」



今後、ガイドラインを基に各市町が実情に応じて運用条件を定め、活用方法を検討していくとしています。