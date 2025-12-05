CANDY TUNEら「AGESTOCK2026」第1弾アーティスト発表 来年3月国立代々木競技場第一体育館で開催
【モデルプレス＝2025/12/05】2026年3月15日に開催される「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」より、第1弾アーティストが解禁された。
【写真】話題のカワラボアイドル、美脚際立つ華やか衣装姿で大トリ
出演者として、「倍倍FIGHT!」がTikTok楽曲チャート1位を獲得、「第76回NHK紅白歌合戦」に出演決定するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いのCANDY TUNE、2026年4月に幕張メッセ国際展示場にて2日間の単独ライブが決まっているSWEET STEADY、デビュー曲である「かわいだけじゃだめですか？」のストリーミング再生2億回、TikTok総再生回数70億回を突破したCUTIE STREETの出演が発表された。
さらに、2026年5月16日にはバンド結成17周年の日に、自身3度目の大阪城ホールにて単独公演が決定しているHump Backの出演も決定。各グループが魅せる“KAWAII”全開のアイドルライブと、パワフルなサウンドが特徴のバンドが融合し、ここでしか見られないライブを繰り広げる。他の出演者は「AGESTOCK」公式X（旧Twitter）、Instagram、公式サイトにて順次公開を予定している。（modelpress編集部）
・AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館
・2026年3月15日
・開場：17：30（予定）／開演：18：30（予定）／終演：21：30（予定）
・国立代々木競技場 第一体育館
・出演：CANDY TUNE／CUTIE STREET／Hump Back／SWEET STEADY（50音順／他出演者は順次解禁予定）
◆「AGESTOCK2026」第1弾アーティスト解禁
◆「AGESTOCK2026」開催概要
