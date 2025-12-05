立憲民主党・辻元清美参院議員が2025年12月4日にXで、年末恒例の「『現代用語の基礎知識』選 T&D保険グループ 新語・流行語大賞」の年間大賞が、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」に決まったことについて、違和感をつづった。

辻元氏「あれ？と思った。そんなに流行ったかなと」

新語・流行語大賞の年間大賞になったのは、高市氏が新総裁に選出された10月4日の演説での発言だ。そこで高市氏は、「もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と述べていた。

新語・流行語大賞の結果に対し、辻元氏は12月4日にXで、「あれ？と思った。そんなに流行ったかなと」と心境を明かした。

その上で、インパクトがあったのは、「ワークライフバランスという言葉を捨てます」という表現だと指摘。そして、次のような見方を示した。

「『働いて働いて』という高市総理の言葉自体はよくある決意表明（総理や大臣になってそう思わない人はいないだろう）。『ワークライフバランスを捨てる』があったから、注目をあびた。これ、セットにして選考するのが筋だったのではないか」

辻元氏は、「今回の流行語大賞は、選考者の意図は知らないが、発言の文脈をむりくり修正し、幕引きに使われた感がある」とした。

また授賞理由にも驚いたと、辻元氏。

新語・流行語大賞の公式サイトには、「働いて働いて働いて働いて働きながらも、人を活かし自分を伸ばす、高市流『シン・ワークライフバランス』で、強靭で幸福な日本をつくっていこうではありませんか」と書かれている。

これに対し辻元氏は、「そもそもこの概念が不正確かつ軽く扱われているのだな、と残念な気持ちになった」と心境を吐露。続けて、次のように振り返った。

「私は国対委員長として『働き方法案』の裁量労働制をめぐって安倍政権と対峙したとき、家族を過労死で亡くした方々から直接話をうかがってきた。この言葉の背景には失われた命があることが、もう風化されているのか――と悔しくてならない」

辻元氏は、「『流行語』は、権力への忖度でなく、時代への警鐘であってほしい」とした。