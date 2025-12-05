アジア株 総じて上昇、香港株は反発 アジア株 総じて上昇、香港株は反発

東京時間17:44現在

香港ハンセン指数 26085.08（+149.18 +0.58%）

中国上海総合指数 3902.81（+27.02 +0.70%）

台湾加権指数 27980.89（+185.18 +0.67%）

韓国総合株価指数 4100.05（+71.54 +1.78%）

豪ＡＳＸ２００指数 8634.58（+16.14 +0.19%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85625.88（+360.56 +0.42%）



５日のアジア株は総じて上昇。米利下げ観測などを背景に堅調に推移する市場が多くみられた。香港株は反発。売りが先行したものの、米利下げ観測や中国当局による政策期待などを背景に上昇に転じた。上海株も反発。豪州株は小反発。素材、金融が上昇、エネルギー、一般消費財が売られた。タイ市場は休場。



上海総合指数は反発。保険大手の中国人寿保険、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧、化学品メーカーの万華化学集団、酒造会社の貴州茅臺酒、銅生産大手の江西銅業が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）が買われる一方で、繊維メーカーの申洲国際集団控股、複合企業の長江和記実業（シーケー・ハチソン・ホールディングス）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。探鉱採掘サービス会社のフォーテスキュー、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行が買われる一方で、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループが売られた。

