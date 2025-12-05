ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７０ｂｐ 両社の格差は５ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.779
フランス 3.525（+75）
イタリア 3.477（+70）
スペイン 3.25（+47）
オランダ 2.914（+14）
ギリシャ 3.386（+61）
ポルトガル 3.107（+33）
ベルギー 3.292（+51）
オーストリア 3.054（+28）
アイルランド 2.976（+20）
フィンランド 3.127（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
