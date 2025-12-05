ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５、伊７０ｂｐ　両社の格差は５ｂｐに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.779
フランス　　　3.525（+75）
イタリア　　　3.477（+70）
スペイン　　　3.25（+47）
オランダ　　　2.914（+14）
ギリシャ　　　3.386（+61）
ポルトガル　　　3.107（+33）
ベルギー　　　3.292（+51）
オーストリア　3.054（+28）
アイルランド　2.976（+20）
フィンランド　3.127（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）